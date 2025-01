Joshua Kimmich overweegt serieus Bayern München te verlaten en heeft voorkeur voor één club

Joshua Kimmich denkt er serieus over na om Bayern München deze zomer te verlaten, zo meldt BILD. De 29-jarige middenvelder annex rechtsback heeft zelfs al gesprekken gevoerd met één Spaanse club, zo klinkt het.

Kimmich beschikt in de Allianz Arena over een contract dat deze zomer afloopt, waardoor het hem vrij staat om te onderhandelen met andere clubs. Hoewel ook een contractverlenging tot de mogelijkheden behoort, ligt een zomers vertrek meer voor de hand.

Woensdag na de Champions League-nederlaag tegen Feyenoord (3-0) liet Kimmich zich in gesprek met DAZN nog helemaal gaan. “Het was heel erg slecht en de ranglijst liegt niet. We moeten erkennen dat we geen topclub zijn op dit moment, want een topclub verliest niet dit soort wedstrijden.”

Bayern staat, met nog één wedstrijd in de competitiefase van het miljardenbal voor de boeg, op de vijftiende plaats. Dat is één plek hoger dan Real Madrid, waarmee Kimmich al gesprekken zou hebben gevoerd over een zomerse transfer.

“Het feit dat Real Madrid ieder jaar meespeelt om de eindzege in de Champions League, is een belangrijke reden voor Kimmich om een stap naar de Spaanse hoofdstad te overwegen”, zo meldt BILD.

Een vertrek van Kimmich bij Bayern is nog alleszins zeker. De gesprekken met zijn huidige werkgever over een contractverlenging lopen nog, al hebben die vooralsnog niets opgeleverd. In het geval van een breuk zou Real Madrid de ‘gedroomde toekomstbestemming’ zijn.

Dan zou er een einde komen aan een periode van tien jaar van Kimmich bij Bayern. Sinds hij in 2015 overkwam van VfB Stuttgart speelde hij 418 wedstrijden voor der Rekordmeister. Kimmich wist met Bayern acht keer landskampioen te worden. Ook won hij één keer de Champions League.