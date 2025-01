Joseph Oosting onthult contractnieuws: 'Hij gaat verlengen bij Ajax'

Jaydon Banel gaat zich niet voegen bij de selectie van FC Twente, zo blijkt uit een interview van hoofdtrainer Joseph Oosting met RTV Oost. De twintigjarige buitenspeler gaat zijn aflopende contract bij Ajax verlengen.

Afgelopen donderdag kwam De Telegraaf met het nieuws dat Twente zich wil versterken met Banel. Daarbij zou het om een huurconstructie gaan.

Verslaggever Job Vaarhorst stelt Oosting de vraag wat er klopt van de geruchten rondom Banel. “Mijn mening over hem heb ik aan Arnold Bruggink (technisch directeur, red.) gegeven. Zijn profiel vind ik prettig.”

“Het is een jonge jongen, een interessante speler, maar hij gaat zijn contract verlengen bij Ajax. Vaak is het ook een spel. En ik doe niet mee aan geruchten”, besluit Oosting met een vriendelijke glimlach.

Vanuit Ajax is er nog niets gecommuniceerd over een contractverlenging voor Banel. De woorden van Oosting zijn echter duidelijk: het lijkt erop dat de aanvaller zijn aflopende verbintenis in de Johan Cruijff ArenA gaat verlengen.

Mogelijk was Banel vooral in beeld bij Twente als transfervrij doelwit voor komende zomer. Sinds 1 januari mag de rechtspoot namelijk in gesprek met geïnteresseerde clubs. Twente zag in Banel een goede concurrent voor Sayfallah Ltaief, Mitchell van Bergen en Daan Rots, die allen nog niet wisten te scoren dit Eredivisie-seizoen.

Francesco Farioli liet de geboren Amsterdammer Banel dit seizoen debuteren in de hoofdmacht. Inmiddels staat de teller op negen officiële wedstrijden, waarin hij eenmaal fungeerde als aangever.