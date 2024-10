Joseph Oosting maakt opstelling FC Twente voor Europa League-duel met Lazio bekend

De opstelling van FC Twente voor de Europa League-kraker tegen Lazio is bekend. Trainer Joseph Oosting houdt vast aan de namen die in de eerste twee Europese speelrondes ongeslagen zijn gebleven, tegen Manchester United en Fenerbahçe. Het duel in De Grolsch Veste begint om 21:00 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Lars Unnerstall verdedigt het doel van de Tukkers, die met de gebruikelijke vier namen achterin aantreden. Bart van Rooij (rechts) en Anass Salah-Eddine (links) bekleden de backposities, terwijl het centrum gevormd wordt door Mees Hilgers en Max Bruns.

Op het middenveld is Sem Steijn de speler die op 10 voor de nodige creativiteit en doelgevaar moet zorgen. De Hagenaar wordt in zijn rug bijgestaan door Michel Vlap en controleur Youri Regeer.

Voorin krijgt Ricky van Wolfswinkel andermaal een rol als valse rechtsbuiten toebedeeld. Sam Lammers staat in de punt van de aanval, terwijl Mitchell van Bergen vanaf de linkerkant voor de nodige dreiging moet zorgen.

Younes Taha, Michal Sadílek en Daan Rots zijn geblesseerd dan wel niet fit genoeg om aan te treden tegen de Romeinen. "We moeten goed aan de bal zijn en zorgvuldig in de aanval", blikte Oosting woensdag vooruit op de persconferentie. "Ook moeten we verdacht zijn op onze restverdediging."

"Ik denk dat we een goed plan hebben voor morgen. De passie die Lazio heeft hoe je een wedstrijd beleeft, die moeten wij ook leveren", aldus Oosting, die stelt dat er 'veel mogelijk' is voor zijn ploeg. Een 'makkie' zal het echter niet worden, weet de trainer. "Wij mogen ons meten met een Italiaanse topploeg."

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Steijn, Vlap; Van Wolfswinkel, Lammers, Van Bergen.

Opstelling Lazio: Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Dele-Bashiru; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Dia.