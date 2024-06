Haarscheurtjes in Spaanse kamp: speler zit uur voor vertrek al in de spelersbus

Joselu is woedend na Spanje - Kroatië, negeert de media en zit ruim voor vertrek in de spelersbus

Hoewel Spanje zijn openingswedstrijd op het EK eenvoudig wist te winnen van Kroatië (3-0), was niet iedereen na afloop tevreden over de start van het toernooi. Joselu bleef negentig minuten lang op de bank en liet na afloop zijn onvrede blijken.

De overwinning van Spanje op Kroatië liet weinig ruimte voor chagrijn. De ploeg van bondscoach Luis de la Fuente speelde goed en hield de nul, wat resulteerde in een klinkende 3-0 overwinning. Toch was niet iedereen tevreden.

De la Fuente besloot namelijk om Joselu negentig minuten op de bank te laten zitten, terwijl zijn directe concurrent Mikel Oyarzabal na ruim een uur mocht invallen voor Alvaro Morata.

De aanvallende middenvelder van Real Sociedad speelde zich in de kijker met zijn uitstekende optredens in aanloop naar het EK. Oyarzabal maakte een hattrick tegen Andorra (5-0) en was ook tegen Noord-Ierland (5-1) trefzeker.

Zoals te doen gebruikelijk trokken de reservespelers na het duel met Kroatië de nodige sprintjes in een leeg stadion. Onder hen Jesús Navas, Grimaldo en Ferran Torres. Opvallende afwezige was Joselu, die net als de rest niet in actie kwam.

De spits verliet het Olympiastadion met een chagrijnig gezicht en zat een uur eerder dan de rest van de selectie in de spelersbus. Hij negeerde de media in de mixed-zone en liep voorbij aan mensen die met hem op de foto wilden.

Volgens Relevo zat Joselu om 20.18 uur in de bus, tien minuten nadat hij in de kleedkamer arriveerde, en ruim een uur voordat de bus vertrok. Zijn nieuwe status binnen de ploeg maakt hem ongeduldig, zo concludeert men in Spanje.

Door een uitstekend seizoen bij Real Madrid, waar Joselu onder meer landskampioen werd, de Champions League won en 17 keer wist te scoren, neemt hij niet langer genoegen met een rol als tweede invaller, zo klinkt het.

