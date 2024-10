‘José Mourinho ziet in basisspeler Ajax ideale versterking voor Fenerbahçe’

Devyne Rensch geniet belangstelling van Fenerbahçe, zo melden diverse Turkse media. De 21-jarige verdediger beschikt bij Ajax over een aflopend contract en is daarmee een zeer interessante versterking voor de Turkse topclub. Trainer José Mourinho zou Rensch dolgraag verwelkomen.

Volgens onder meer ochtendkrant Sabah is Fenerbahçe op verzoek van Mourinho aan het kijken of de komst van Rensch een optie is. De Portugese oefenmeester zoekt een rechtsback die het Mert Müldür lastig kan maken.

Rensch is volgens Transfermarkt zo’n 10 miljoen euro waard, maar beschikt in Amsterdam over een aflopend contract. Om die reden wil Fenerbahçe aanstalten maken en Rensch polsen voor een transfer richting Istanbul.

Ondanks zijn leeftijd heeft Rensch al behoorlijk wat ervaring opgedaan. De teller staat inmiddels op 142 officiële wedstrijden in Ajax 1, waarin hij goed was voor 10 doelpunten en 12 assists.

Ook speelde Rensch al een interland namens het Nederlands elftal. Louis van Gaal liet hem in september 2021 debuteren tegen Turkije (6-1 winst). Momenteel is hij aanvoerder van Jong Oranje.

Voetbalzone sprak afgelopen maandag nog met Rensch over zijn toekomst bij Ajax. “Ik heb geen idee. Mijn zaakwaarnemer en Ajax zijn nog aan het praten, dus ik kan niet zeggen of ik ga verlengen of niet. We gaan het zien.”

Wel gaf de vleugelverdediger aan tevreden te zijn onder trainer Francesco Farioli. “Hij is goed met mij bezig, ook als persoon. Dat geeft mij een goed gevoel, al dat vertrouwen. Daardoor ben ik vrij in mijn hoofd en kan ik lekker voetballen en laten zien wat ik kan. Dan gaan dingen vanzelf.”