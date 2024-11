‘José Mourinho wil terugkeren in de Premier League en mikt op 1 club’

José Mourinho zou dolgraag aan de slag gaan bij Newcastle United, weet The Guardian. De Portugese oefenmeester hoopt op een ontslag van manager Eddie Howe, zodat hij kan terugkeren in de Premier League.

The Special One is pas sinds begin juli trainer van Fenerbahçe en kent een wisselvallige start in Turkije. Het elftal van Mourinho staat op de derde plaats in de Süper Lig, met vijf punten achterstand op rivaal Galatasaray.

In de Europa League staat Fenerbahçe 21ste, waardoor Mourinho alle zeilen bij moet zetten voor betere prestaties. Bovendien kwam hij al meermaals negatief in het nieuws en werd hij een aantal duels geschorst.

Het is een publiek geheim dat Mourinho eigenlijk al klaar is met Turkije. Volgens de Engelse berichtgeving zet de 61-jarige Portugees zijn zinnen op een terugkeer in de Premier League. Newcastle United staat daarbij hoog op Mourinho’s lijstje.

Mourinho zou zelfs al contact hebben opgenomen met een aantal tussenpersonen, die hem op de hoogte houden van de situatie in Newcastle. Hoewel The Magpies nog niet van plan zijn om Howe te ontslaan, neemt de druk wel toe.

Mourinho denkt dat hij Europees voetbal kan terugbrengen op St. James’ Park. Momenteel staat Newcastle United op de elfde plaats in de Premier League. Ondermaats, zo vinden de fans.

Mourinho kent Yasir Al-Rumayyan, de voorzitter van Newcastle United, goed. Journalisten Matt Hughes en Louise Taylor sluiten dan ook niet uit dat hij in beeld komt, mocht Howe ontslagen worden.

In Istanbul ligt Mourinho nog tot medio 2026 vast. In Engeland zwaaide hij eerder de scepter bij Chelsea (2004 tot 2007 en 2013 tot 2015), Manchester United (2016 tot 2018) en Tottenham Hotspur (2019 tot 2021).