José Mourinho voor vier duels geschorst vanwege uitspraken na Galatasaray - Fenerbahçe

José Mourinho is door de Turkse voetbalbond voor vier duels geschorst. Daarnaast moet de trainer van Fenerbahçe een boete van omgerekend zo’n 42.500 euro betalen, als gevolg van zijn gedrag na afloop van het duel met Galatasaray.

Maandag namen Galatasaray en Fenerbahçe het tegen elkaar op in de Süper Lig. Het duel, dat eindigde in 0-0, stond onder leiding van de Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic. Dat had ermee te maken dat er al langere tijd kritiek is op het niveau van de Turkse arbitrage.

Na afloop van het duel was Mourinho lovend over het optreden van Vincic. “Ik denk dat de scheidsrechter verantwoordelijk was voor het feit dat de wedstrijd van vandaag een grote en goede wedstrijd was”, aldus de trainer op de persconferentie.

Vervolgens kon Mourinho het niet laten om te sneren over het niveau van Turkse arbiters. “Ik ging na de wedstrijd naar de kleedkamer van de scheidsrechter. Ik bedankte hem voor zijn komst en zei tegen de vierde scheidsrechter, die Turks is, dat het een ramp zou zijn geworden als hij scheidsrechter was geweest.”

“Als alle Turkse scheidsrechters leren van deze wedstrijd en als ze zelfkritiek hebben, dan eindigt het seizoen goed en spannend. Maar als het circus van begin dit jaar doorgaat, dan wordt het een ander verhaal”, aldus Mourinho.

Met die uitspraken richting en over de (Turkse) arbitrage heeft Mourinho ‘de merkwaarde van voetbalactiviteiten in Turkije beledigd’, aldus de Turkse voetbalbond. Dat komt hem op een schorsing van twee officiële duels te staan, én een boete van 117.000 Turkse lira (ongeveer 3085 euro).

Apen

Op de persconferentie sprak Mourinho zich ook nog uit over de spelers van Galatasaray. “Zij probeerden onze 18-jarige speler al in de eerste minuut een gele kaart aan te smeren, maar daar trapte de scheidsrechter niet in. Een Turkse arbiter had dat sowieso wél gedaan, waardoor ik al meteen gedwongen was geweest om te wisselen. Iedereen op hun bank sprong op als apen.”

Die uitspraken zijn volgens de Turkse voetbalbond niet racistisch. Wel krijgt Mourinho ook hiervoor een schorsing van twee duels en een boete van 1,5 miljoen Turkse lira (ruim 39.500 euro), omdat het volgens de bond een daad tegen de sportiviteit is, die dus in strijd is met fair play.

Okan Buruk

Ook Galatasaray-trainer Okan Buruk heeft een straf gekregen. Hij wordt voor één duel geschorst en krijgt een boete van 1,5 miljoen Turkse lira (ruim 39.500 euro), ‘vanwege zijn uitlatingen die gericht waren op het schaden van de reputatie van het voetbal tijdens de persconferentie na de wedstrijd’.