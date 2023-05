José Mourinho reageert op geheel eigen wijze op interesse van PSG

Woensdag, 10 mei 2023 om 19:38 • Rian Rosendaal

José Mourinho lijkt niets te weten van een overstap richting Paris Saint-Germain. De Portugese trainer van AS Roma verklaart daags voor het halvefinaleduel met Bayer Leverkusen in de Europa League dat hij geen contact heeft gehad met het bestuur van PSG. De Franse grootmacht lijkt na dit seizoen afscheid te willen nemen van Christophe Galtier en Mourinho is een van de voorname kandidaten om zijn functie over te nemen in het Parc des Princes.

"PSG? Als ze naar mij op zoek zijn geweest hebben ze me niet gevonden. En ze hebben me ook niet benaderd", benadrukt Mourinho in een reactie aan Sky Italia. Het management van de trainer voert gesprekken met PSG, wist de Franse sportzender RMC Sport maandag te melden. Zaakwaarnemer Jorge Mendes heeft reeds enkele gesprekken gevoerd met Luis Campos, de technisch directeur van de Parijzenaren. Mourinho zelf wil dus nog geen inhoudelijke reactie geven over de vermeende onderhandelingen met PSG.

Focus op Europa League

Mourinho geeft in hetzelfde interview hoog op over Xabi Alonso, die trainer van Bayer Leverkusen die onder hem enige tijd speelde bij Real Madrid. "Onze verstandhouding is geweldig, meer dan gebruikelijk tussen een speler en een trainer." De Roma-coach kent inmiddels ook de kwaliteiten van Leverkusen. "Hun manier van counteren is bijna ongeëvenaard, dat is duidelijk. Daar zijn ze geweldig in. Ze verdedigen, wachten op balverlies van de tegenstander en zijn dan nauwelijks af te stoppen. Ze beschikken namelijk over zeer snelle spelers", deelt Mourinho complimenten uit aan Alonso en diens spelersgroep.

Volgens Mourinho haalt Alonso het optimale rendement uit Leverkusen. "Hij gebruikt een manier van spelen die past bij zijn spelers. Vijf of zes van zijn spelers kunnen zo de 100 meter rennen met Marcell Jacobs op de Olympische Spelen", verwijst de coach naar de Italiaanse atleet die in 2021 tweemaal goud veroverde op de Olympische Spelen in Tokio. Moussa Diaby en Jeremie Frimpong zijn gezien de statistieken de echte snelheidsduivels in de Bundesliga, Diaby staat derde met een gemiddelde snelheid van 36,52 kilometer per uur. Frimpong haalde de 36 kilometer per uur en bezet daarmee plek vijf.

Snelste spelers in de Bundesliga:

1. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund) 36,65 km/u

2. Alphonso Davies (Bayern München) 36,53 km/u

3. Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) 36,52 km/u

4. Nathan Ngoumou (Borussia Mönchengladbach) 36,17 km/u

5. Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) 36 km/u

6. Sheraldo Becker (1. FC Union Berlin) 36 km/u