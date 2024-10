Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor José Mourinho, die de training van Fenerbahçe donderdag geblesseerd heeft moeten verlaten.



Ismail Yüksek liep per ongeluk tegen de Portugees aan. Op beelden, die Mourinho op zijn eigen Instagram-account heeft geplaatst, is te zien hoe de trainer midden in het veld loopt tijdens een positiespel als Yüksek per abuis met zijn voeten achter hem blijft haken. Mourinho blijft even liggen en wordt daarna al strompelend naar de kant geholpen.

“Een les voor jonge trainers: draag nooit dezelfde kleur als je spelers! Ze kunnen je de bal passen... of je van achteren tackelen!”, schrijft Mourinho op Instagram.



Fenerbahçe neemt het zondag (17.00 uur) op tegen Trabzonspor. De ploeg van Mourinho staat met twintig punten uit negen wedstrijden op de derde plaats in de Turkse Süper Lig. Trabzonspor bezet plek negen. Mourinho lijkt er zondag gewoon bij te kunnen zijn.