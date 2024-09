José Mourinho haalt na Amrabat ook Argentijnse middenvelder naar Fenerbahçe

Fenerbahçe heeft een volgende slag geslagen op de transfermarkt. De Gele Kanaries hebben een akkoord bereikt met Boca Juniors over de transfer van Cristian Medina, zo meldt onder meer César Luis Merlo. Volgens de Argentijnse journalist ontvangt Boca 15 miljoen dollar, wat neerkomt op zo'n 13,5 miljoen euro.

Merlo schrijft dat het bedrag van vijftien miljoen dollar inclusief bonussen is. De kans is wel vrij groot dat Medina nog meer gaat opleveren, daar Boca een doorverkooppercentage van twintig procent heeft bedongen. De centrale middenvelder gaat een vijfjarig contract ondertekenen in het Sükrü Saracoglu Stadion.

De fans van Fenerbahçe zullen nog wel even moeten wachten voordat de viervoudig international hun shirt aantrekt. Medina, die nu nog tot eind 2027 vastligt in La Bombonera, komt namelijk pas in januari over naar Istanbul.

Fenerbahçe neemt het dit kalenderjaar in de Europa League op tegen zowel FC Twente als AZ. Die clubs zullen niet voor Medina hoeven te vrezen, ook omdat alle deelnemende clubs hun selecties al hebben ingediend. Medina (22) is een rechtspoot die doorgaans centraal op het middenveld speelt, maar ook op 10 en als rechter middenvelder uit de voeten kan.

Medina kwam uit voor zowel Argentinië Onder 16 en Onder 17 en was afgelopen zomer een vaste kracht in het Olympische team van trainer Javier Mascherano. Medina deed alle groepswedstrijden van begin tot eind mee, evenals de verloren kwartfinale tegen Frankrijk (1-0).

Vorig seizoen stond Medina in de concrete belangstelling van Botafogo, dat een bod neerlegde bij Boca. Van een transfer kwam het destijds niet. Medina kwam tot op heden 155 keer uit voor Boca en was daarin goed voor 9 goals en 11 assists. In 2022 werd hij kampioen met Boca.

Fenerbahçe versterkte zich eerder deze zomer al met Youssef En-Nesyri, Caglar Söyüncü, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun en Sofyan Amrabat. De club is het seizoen wisselvallig begonnen. In de play-offs van de Champions League bleek Lille OSC te sterk, terwijl de Gele Kanaries al twee verliespunten meer hebben dan concurrenten Besiktas en Galatasaray. Wel staat Fenerbahçe momenteel bovenaan in de Süper Lig met tien punten uit vier duels.