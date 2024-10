José Mourinho vindt het lastig om tegen Nederlandse teams te spelen. Dat vertelt de trainer van Fenerbahçe woensdag op de persconferentie voorafgaand aan het duel met FC Twente in de Europa League. Toch kende de Portugees naar eigen zeggen ook twee minder moeilijke duels als trainer tegen een Nederlandse club.

Donderdag nemen Twente en Fenerbahçe het tegen elkaar op in Enschede. Op de voorbeschouwende persconferentie komt onder meer ter sprake dat Mourinho als trainer tot dusver elf keer tegenover een Nederlandse club stond. Daarvan verloor hij slechts twee wedstrijden.

Beide nederlagen leed Mourinho tegen Feyenoord. De eerste in 2016, met Manchester United (1-0). Het tweede verlies vond vorig jaar plaats met AS Roma: ook 1-0.

Op de vraag hoe het komt dat Mourinho doorgaans goed presteert tegen Nederlandse clubs, reageert hij woensdag: “Dat komt doordat mijn teams heel goed waren. Ik heb tegen Ajax gespeeld met Real Madrid, volgens mij in totaal vier keer. Dan verwacht je te winnen.”

“Dus ik denk niet dat het met mij te maken heeft”, gaat Mourinho verder. “Het heeft ook niets met het Nederlandse voetbal te maken. Het gaat vooral om de potentie van de teams.”

“Maar het is altijd lastig. Ik kan me geen makkelijk duel herinneren. Misschien alleen Ajax - Real Madrid.” Mourinho nam het als trainer van Real Madrid meermaals op tegen Ajax in de Champions League, en hij won al die duels.

“Behalve die wedstrijd kan ik me geen makkelijk duel herinneren. Oh, met Manchester United tegen Ajax was ook makkelijk. De finale (van de Europa League in 2017, red.), ja. Verder is het altijd lastig. Ik heb recent nog verloren van Feyenoord”, besluit de oefenmeester.