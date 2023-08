‘Jordi Alba neemt kort na vertrek naar Verenigde Staten resoluut besluit’

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 18:43 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:37

Jordi Alba heeft een punt gezet achter zijn interlandcarrière. Dat nieuws is nog niet bevestigd door de verdediger zelf, maar wordt dinsdag wel gemeld door verschillende Spaanse media. De inmiddels 34-jarige verdediger speelde 93 interlands voor Spanje, waarin hij 10 doelpunten maakte. Met zijn land won hij het EK van 2012 en de Nations League, afgelopen juni in Nederland.

Naar verluidt heeft Alba besloten zich niet meer beschikbaar te stellen voor het nationale elftal zodat hij zich volledig kan focussen op het clubvoetbal. Sinds deze zomer komt hij in actie voor Inter Miami, de club waar ook Lionel Messi en landgenoot Sergio Busquets onder meer spelen. Waar in veel Europese competities een paar keer per seizoen een pauze is in verband met interlandperiodes, is dit niet zo in de Major League Soccer. Dat betekent dat Alba tijdens interlandperiodes zou moeten kiezen tussen zijn club en zijn land.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Die keuze hoeft hij nu dus niet meer te maken. De linksback zou hebben besloten dat het tijd is voor jongere spelers om het stokje over te nemen. Alba debuteerde in 2011 voor Spanje, tijdens het EK-kwalificatieduel met Schotland (1-1). Een jaar later won hij het EK 2012 in Polen en Oekraïne, door Italië in de finale met 4-0 te verslaan. Daarbij tekende hij zelf voor de 2-0.

Ook op de WK's van 2014, 2018 en 2022 kwam hij in actie, net als op de EK's van 2016 en 2020. En dus tijdens de Final Four van de Nations League, in juni van dit jaar. Als aanvoerder speelde hij tegen zowel Italië (2-1 winst) als in de finale tegen Kroatië (winst na strafschoppen) mee. Die gewonnen finale bleek dus zijn laatste interland te zijn, waardoor hij in stijl afsluit: met een prijs.