Jordan Henderson lijkt met zeer opvallend gebaar afscheid te nemen van Ajax-publiek

Jordan Henderson lijkt al afscheid te hebben genomen van het publiek in de Johan Cruijff ArenA. De middenvelder van Ajax werd donderdag in de 77ste speelminuut van het Europa League-duel met Galatasaray naar de kant gehaald door trainer Francesco Farioli.

Toen Henderson het veld verliet, klapte hij veelzeggend boven zijn hoofd. “Dit is een soort afscheid van het publiek”, merkte ook Ziggo Sport-commentator Sierd de Vos op. Kort daarna lijkt ook Fabrizio Romano het gebaar van Henderson te zien als een afscheid. “Ready for the next steps”, schrijft de transfermarktexpert.

AS Monaco wil Henderson graag overnemen van Ajax, dat de middenvelder eigenlijk wil behouden. Nu is de 34-jarige Engelsman met de Amsterdammers in gesprek over de onmiddellijke beëindiging van het tot 2026 doorlopende contract om een transfer naar Monaco te forceren.