Jordan Henderson staat open voor een terugkeer bij jeugdliefde Sunderland, zo schrijft de doorgaans goed ingevoerde journalist Ben Jacobs op X. De ploeg wist afgelopen zaterdag ten koste van Sheffield United promotie naar de Premier League veilig te stellen.

Bij die wedstrijd werd Henderson al als aandachtig toeschouwer op de tribune gespot. De aanvoerder van Ajax begon in 2008 zijn carrière bij de kersvers promovendus en na 79 wedstrijden in het rood-wit gestreepte shirt verruilde hij zijn jeugdclub voor Liverpool.

Daar groeide de 34-jarige controleur uit tot clublegende en vaste waarde voor het Engelse nationale elftal. Na een mislukt avontuur in Saudi-Arabië, bij Al-Ettifaq, haalde de beleidsbepalers van Ajax hem naar Amsterdam.

Maar na anderhalf seizoen in de hoofdstad lijkt er een einde te komen aan het huwelijk tussen Henderson, die nog tot medio 2026 vastligt in de Johan Cruijff ArenA, en Ajax.

Zelf zou de routinier namelijk maar wat graag terugkeren naar zijn geboorteplaats Sunderland en met zijn ervaring helpen om de ploeg van Régis Le Bris van degradatie te behoeden.

De clubleiding van Sunderland 'is zich ervan bewust dat het waarschijnlijk is dat Henderson Ajax komende zomer verlaat', schrijft Jacobs. Henderson is een grootverdiener bij Ajax en plaatste zich met de club voor de Champions League.

De vraag resteert alleen of Sunderland écht doorpakt met het vastleggen van de ervaren Engelsman en of de club er vervolgens uitkomt met Ajax.