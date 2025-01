'Jordan Henderson gaat Ajax verlaten en tekenen bij club uit de Champions League'

Jordan Henderson is dicht bij een verrassende overstap naar AS Monaco, zo meldt transferjournalist Fabrizio Romano donderdagmiddag. De 34-jarige middenvelder gaat Ajax verlaten voor een contract tot medio 2026 in de Ligue 1.

Volgens Romano hangt een ‘here we go’ in de lucht. Henderson ligt bij Ajax nog tot medio 2026 vast, waardoor Monaco zijn contract moet afkopen.

In zijn exclusieve tweet deelt Romano nog geen financiële details. Het Duitse Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Henderson op zo’n 3,5 miljoen euro.