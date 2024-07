João Félix wordt beschouwd als droomkandidaat en vertrekt mogelijk naar Engeland

João Félix geniet serieuze interesse van Aston Villa, zo bevestigt Fabrizio Romano na eerdere berichtgeving van verschillende Engelse media. De Portugees ligt nog tot medio 2029 vast bij Atlético Madrid, waar hij niet in de plannen van trainer Diego Simeone lijkt voor te komen.

Villa harkte afgelopen week ongeveer zestig miljoen euro binnen met de verkoop van Moussa Diaby aan Ittihad Club. Dat geld wil de club herinvesteren in Félix, die door de Engelsen tot droomkandidaat is gebombardeerd om de volgende zomerversterking te worden.

Manager Unai Emery is zeer gecharmeerd van Félix, mede vanwege diens flexibiliteit voorin. De Portugees zowel op de flanken als in het centrum van de aanval uit de voeten. Het is nog niet geheel duidelijk of Félix een transfer naar Birmingham ziet zitten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Félix kwam vorig seizoen op huurbasis uit voor FC Barcelona, waar de aanvaller het naar zijn zin had. Een definitieve transfer zat er echter niet in. De Catalanen maakten eind juni bekend dat de koopoptie in het contract van Félix niet gelicht zou worden.

Zodoende keert Félix terug naar Atlético, maar daar kent hij geen al te beste verstandhouding met trainer Simeone. Félix was ontevreden over het aantal speelminuten dat hij van de Argentijnse trainer kreeg. Simeone vond dat Félix vaak niet over de juiste houding beschikte.

Nu biedt Villa mogelijk uitkomst. Romano meldt dat Villa contacten onderhoudt om de deal mogelijk te houden, maar meldt tegelijkertijd dat er een fors prijskaartje hangt aan een eventuele transfer. Romano bestempelt de mogelijke deal dan ook als 'niet gemakkelijk'.

Durán

Villa is ondertussen ook aan het onderhandelen met West Ham United over de transfer van Jhon Durán. De twintigjarige Colombiaan wil graag de overstap naar West Ham maken. Villa zou rond de vijftig miljoen euro willen, een bedrag waar West Ham momenteel niet aan wil voldoen.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties