Jongeren steken Cambuurstadion in brand tijdens Ramadan Cup

Er is zondagmiddag brand gesticht bij het Cambuurstadion, het voormalige stadion van SC Cambuur. Terwijl in het stadion de Ramadan Cup (een amateurtoernooi) werd gespeeld, werd buiten een container in de fik gestoken.

De container met afval erin stond aan de buitenzijde van het stadion onder de noordtribune. Het vuur laaide al snel hoog op en sloeg tegen de tribune, die aan de onderkant zwartgeblakerd is.

De brandweer kreeg het vuur snel onder controle. De politie gaat uit van brandstichting, zo bevestigt de Leeuwarder Courant.

De Ramadan Cup is een voetbaltoernooitje voor jongeren tussen 16 en 25 jaar, georganiseerd in het 'oude' Cambuurstadion. SC Cambuur speelt sinds afgelopen zomer in het nieuwe Kooi Stadion.