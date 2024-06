‘Jongensdroom’ van Verbruggen komt uit; Koeman was al weken zeker van zijn zaak

Bart Verbruggen spreekt van een ‘jongensdroom’ nu duidelijk is geworden dat hij de eerste keeper van het Nederlands elftal zal zijn op het EK. De 21-jarige doelman van Brighton & Hove Albion hoorde dinsdagochtend dat de keuze op hem was gevallen. “Ik voel me goed, dus we gaan een mooie zomer tegemoet”, aldus Verbruggen.

“Of het nieuws als een verrassing komt? Een ‘verrassing’ zou ik niet willen zeggen”, begint de keeper op de persconferentie. “Het is natuurlijk altijd supermooi om dan echt die bevestiging te krijgen. Een EK is niet niks, het is een jongensdroom voor mij die uitkomt. Toen ik de boodschap kreeg was ik superblij. Ik ben er nog steeds blij mee en heb er super veel zin in.”

Verbruggen was ontzettend blij met het nieuws, maar kon zich goed inhouden. “Ik heb geen dansje gedaan en heb ook niet op een tafel gestaan. Ik heb denk ik wel een grijns van oor tot oor gehad, dat wel. Wat ik net al zei: het is een jongensdroom die uitkomt. Ik voel me goed, dus we gaan een mooie zomer tegemoet.”

Koeman had eerder al aangegeven dat hij Verbruggen, Mark Flekken en Justin Bijlow op tijd duidelijkheid wilde geven wat betreft de rolverdeling. De bondscoach vertelt nu dat Flekken de tweede keeper zal zijn en Bijlow de derde doelman, al kan die verdeling tijdens het EK nog veranderen. Verbruggen is blij dat er nu duidelijkheid is.

“Ik denk dat het voor elke speler fijn is om een bepaalde mate van duidelijkheid te hebben. Voor mij is dat niet anders. Het is natuurlijk fijn dat je nu definitief weet dat je gaat spelen en dat je je erop kunt gaan voorbereiden.” Het was voor Koeman al een aantal weken duidelijk dat Verbruggen de voorkeur zou gaan krijgen in Duitsland, zo vertelt de bondscoach. “Dat komt natuurlijk ook door de periode oktober/november, waarin Bart de vier interlands gekeept heeft.”

“We hebben in maart bewust zowel Mark als Bart laten spelen. Mark deed het overigens zeer goed tegen Schotland, maar de keuze voor Bart was voor mij duidelijk. Mark en Justin zijn natuurlijk teleurgesteld, maar op een goede manier. Ze moeten met z’n drieën ervoor zorgen dat ze elkaar concurrentie geven. Dat wil je met de keepers, maar ook met de rest van de spelers.”

Verbruggen was dit seizoen geen vaste waarde onder de lat bij Brighton, aangezien de vertrokken manager Roberto De Zerbi een roulatiesysteem hanteerde. Eerstgenoemde wisselde daarom om de paar wedstrijden af met Jason Steele. Verbruggen kwam uiteindelijk tot 27 optredens bij Brighton; Steele maakte 23 keer zijn opwachting.

