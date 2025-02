Jong PSV-spits Jesper Uneken reageert zeer begripvol en volwassen op komst van Lucas Pérez

Jesper Uneken heeft bij ESPN gereageerd op de komst van spits Lucas Pérez. De twintigjarige aanvaller sloot deze maand aan bij de hoofdmacht van PSV, maar lijkt nu een stap terug te moeten doen.

Uneken reageert gelaten. “Ik denk dat iedereen kan zien dat ik hier meer minuten maak. Uiteindelijk heb ik tweeënhalve week meegetraind, wedstrijden meegemaakt, met als hoogtepunt de geweldige Champions League-avond tegen Juventus.”

De spits blijft realistisch en hoopvol. “Bij het eerste ben ik eigenlijk niet aan minuten gekomen. Als jonge speler is het dan wel lekker om wedstrijden bij Jong PSV te spelen”, verklaart de geboren Bosschenaar.

De twintigjarige heeft begrip voor de situatie waarin PSV zich bevindt. “De keuze is niet op mij gevallen, maar PSV zit denk ik niet in de beste fase.” Hij erkent dat het voor trainer Peter Bosz geen eenvoudige momenten zijn om jonge spelers in te brengen.

Desondanks blijft Uneken strijdbaar. “Nu zit ik weer bij Jong PSV en moet ik me hier maar laten zien.” Met de keuze van de club kan hij leven. “Uiteindelijk bepaalt het technische gedeelte wat voor de club het beste is. Zij hebben besloten om een tweede spits te halen en dat kan ik heel goed begrijpen.”

De PSV-aanvaller heeft bovendien bewondering voor Pérez. “Hij heeft bakken met ervaring en is volgens mij een hele goede spits. Ik ga mezelf ook zeker niet vergelijken met een speler die in de Premier League en LaLiga heeft gespeeld”, zegt de zichtbaar teleurgestelde Uneken.

Ondanks de teleurstelling blijft hij optimistisch. “Het waren ontzettend mooie momenten om erbij te zijn, maar deze minuten bij Jong PSV zijn ook erg waardevol. Ik denk dat ik in de Keuken Kampioen Divisie ook nog veel kan leren”, sluit hij af.