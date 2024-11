Jong Oranje-speler twijfelt over interlandkeuze: ‘Die drie landen proberen mij over te halen’

Kian Fitz-Jim heeft nog geen definitieve interlandkeuze gemaakt, zo laat de middenvelder weten in gesprek met Voetbal International. De speler van Ajax kan namelijk ook nog uitkomen voor Suriname, China en Hongkong. Het jonge talent is vooralsnog blij om onderdeel te zijn van Jong Oranje.

Fitz-Jim debuteerde afgelopen interlandperiode onder bondscoach Michael Reiziger voor Jong Oranje. “Het is ook echt een doel van mij geweest, aan het begin van het seizoen, om bij Jong Oranje te komen. De eerste interlandperiode na de zomer dacht ik eigenlijk al dat ik erbij zou zitten, maar toen was dat nog niet het geval”, aldus Fitz-Jim

"Ik heb alle lichtingen van het Nederlands elftal doorlopen, maar hier moest ik even op wachten. Dus ik ben zeker blij dat ik erbij zit, het is weer een nieuwe stap. Uiteindelijk wil ik natuurlijk het Nederlands elftal halen”, geeft de Ajacied aan.

De creatieveling staat ook op de radar bij Suriname, Hongkong en China.” Er zijn natuurlijk ook andere landen waarvoor ik zou kunnen uitkomen. Die opties houd ik sowieso altijd open."

“Ik heb altijd voor het Nederlands elftal gespeeld, dus ik heb er nooit echt over na hoeven denken. Alleen zie je nu heel veel jongens naar Suriname gaan, daar kan ik ook voor uitkomen, ze hebben me daar vorig jaar over gebeld. En de afgelopen jaren probeerden China en Hongkong me ook over te halen”, zo laat hij weten.

Fitz-Jim noemt Couhaib Driouech als voorbeeld als het gaat over zijn interlandkeuze. “Het is lastig, je ziet ook bij Couhaib Driouech hoe moeilijk die keuze kan zijn, je weet nooit hoe het gaat. Maar voor nu is dit de beste optie. We zullen het zien hoe het in de toekomst gaat.”