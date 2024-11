Jong Oranje sleept in extremis gelijkspel tegen Engeland uit het vuur

Jong Oranje heeft maandagavond in extremis een gelijkspel uit het vuur gesleept tegen de Engelse beloften. De Britse bezoekers namen vroeg de leiding in het oefenduel, waarna het initiatief in Almere vrijwel volledig in handen van de ploeg van Michael Reiziger kwam te liggen. Pas acht minuten voor tijd trok Thom van Bergen de stand gelijk en bepaalde hij de eindstand: 1-1.

Na het 3-3 gelijkspel tegen de leeftijdsgenoten van Slowakije een paar dagen eerder wilde Jong Oranje maandagavond een beter resultaat behalen. Met die missie in het achterhoofd stuurde Reiziger een gewijzigd elftal de wei in tegen Engeland.

Zo waren er basisplekken voor onder meer Gjivai Zechiël en Million Manhoef, terwijl Kian Fitz-Jim en Sontje Hansen op de bank startten. Bjorn Meijer behield wél zijn plekje bij de eerste helft, maar kwam alsnog maar kortstondig in actie in Almere.

Al in de dertiende minuut moest de linksback van Club Brugge, die pas net terug is van een maandenlange knieblessure, zich laten vervangen. Bij een sprint naar voren schoot het in zijn rechterbeen en Meijer wist meteen dat het mis was. Neraysho Kasanwirjo was zijn vervanger, maar ook hij zou door een kwetsuur het einde van de wedstrijd niet halen.

De openingstreffer was op dat moment al gevallen. Dane Scarlett ontsnapte in minuut vijf aan de aandacht van alle verdedigers van Jong Oranje en kopte al vallend binnen van dichtbij: 0-1.

De Nederlandse beloften waren in het restant van de eerste helft de bovenliggende partij en dwongen Jong Engeland-goalie James Beadle meermaals tot een redding. De terechte gelijkmaker zou uiteindelijk pas vallen richting het einde van het tweede bedrijf. Met een fraaie steekpass zette Manhoef invaller Van Bergen vrij voor de goal, de talentvolle aanvaller van FC Groningen behield de rust: 1-1.

Na de gelijkmaker van Jong Oranje ontstond een open slotfase, waarin het een klein wonder was dat er niet meer treffers vielen. Namens Nederland hadden onder meer Noah Ohio en Tyrese Asante de winnende kunnen maken, maar beide beloften vonden het net niet.