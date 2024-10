Jong Oranje schiet zichzelf de geschiedenisboeken in met eclatante overwinning op Zweden

Jong Oranje heeft maandagavond geschiedenis geschreven door ook het tiende duel van de EK-kwalificatie winnend af te sluiten. In het Goffertstadion werden de leeftijdsgenoten van Zweden met 3-0 verslagen, waardoor de manschappen van Michael Reiziger het eerste Nederlandse team zijn dat alle wedstrijden in een EK-kwalificatiereeks wint.

Ten opzichte van het gewonnen oefenduel met Jong Mexico van afgelopen donderdag (1-0) voerde de bondscoach liefst tien wijzigingen door: alleen Feyenoord-middenvelder Gjivai Zechiël behield zijn plek, wat betekende dat onder meer Devyne Rensch, Kenneth Taylor en Emanuel Emegha aan de aftrap verschenen.

Het was al razendsnel raak voor Jong Oranje. In de tweede minuut kopte Emegha een afgemeten voorzet van Neraysho Kasanwirjo tegen de touwen: 1-0.

Een dik kwartier later leek Nederland al aardig zeker van de zege toen Rav van den Berg de 2-0 op het bord zette. De verdediger was in de vijandelijke zestien blijven hangen na een corner en werkte een voorzet, opnieuw van Kasanwirjo, in één keer binnen.

Nog voor rust moest Reiziger noodgedwongen wisselen. Na een hard duel raakte Zechiël namelijk geblesseerd, ogenschijnlijk aan zijn enkel. De Feyenoorder probeerde het nog even, maar tien minuten voor de pauze kwam Ezechiel Banzuzi hem vervangen.

Kort opdat Zechiël het veld verliet, hadden de Nederlandse beloften de 3-0 kunnen maken. Emegha trof de lat vanuit een één-op-één-situatie met keeper Oliver Dovin, waarna de gekopte rebound van Ruben van Bommel knap werd gered door de Zweedse doelman.

Snel na de hervatting dacht Emegha alsnog de derde Nederlandse treffer te maken, ware het niet dat Youri Regeer als aangever buitenspel stond. In minuut 65 viel de 3-0 alsnog: de voorzet van Taylor werd door centrumverdediger Noah Elie onbedoeld in eigen doel verwerkt.

Met deze tussenstand kwamen de Zweedse beloften nog aardig goed weg, aangezien Jong Oranje de nodige kans onbenut liet. Onder meer invaller Ernest Poku had kunnen scoren, maar de aanvaller van AZ zag zijn poging van dichtbij gekeerd worden door Dovin. Zo moesten Reiziger en co 'genoegen nemen' met een 3-0 uitslag, al zullen ze daar maling aan hebben gezien de foutloze kwalificatiereeks.

Alleen Duitsland (2017), Portugal (2015) en Spanje (2009) wisten eerder de kwalificatiereeks voor een Onder 21-EK zonder puntenverlies af te sluiten. Met de dertig behaalde punten verzekerde dit Jong Oranje zich voor deelname aan het EK in Slowakije volgend jaar.