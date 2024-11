Jong FC Utrecht draagt rode lantaarn over aan Vitesse na duel met zeven doelpunten

Jong FC Utrecht is niet langer de rodelantaarndrager in de Keuken Kampioen Divisie. De Domstadse beloftenploeg boekte tegen MVV de eerste zege van het seizoen (4-3) en klimt daarmee naar de een-na-laatste plek. Vitesse komt daardoor onderaan te staan. Tegelijkertijd revancheerde FC Emmen zich tegen Jong PSV van de uitschakeling tegen de amateurs van Koninklijke HFC: 2-3.

Jong FC Utrecht - MVV Maastricht 4-3

In de openingsfase was het eenrichtingsverkeer op Sportcomplex Zoudenbalch. Jong Utrecht kwam tot kansen en MVV keek vooral toe. De beloftenploeg beloonde zichzelf in minuut 28 toen Silas Andersen al vallend een hoekschop binnenwerkte: 1-0. Snel daarna was het opnieuw raak. Adrian Blake rondde op aangeven van Mees Akkerman af: 2-0. MVV-verdediger Wout Coomans zou het rustsignaal niet halen. Hij werd vlak voor de theepauze met een blessure naar de kant gehaald, Simon Francis was zijn vervanger.

Na de hervatting draaiden de bezoekers het volledig om. Al in minuut 47 gaf Rayan Buifrahihet startschot van een sensationele inhaalrace: 2-1. De gelijkmaker betrof een parel. Na fraai combineren van meerdere MVV'ers was Andréa Librici het eindstation: 2-2.

De 2-3 kwam op naam van Sven Braken, die uit de draai raak schoot. Daarmee was het doelpuntenfestijn nog niet ten einde, want Jong Utrecht zette de tweede comeback van het duel in. Met een geplaatste schuiver was Lynden Edhart goed voor de 3-3, alvorens Joshua Mukeh in de dying seconds voor het slot in een ongelooflijk spektakelstuk zorgde: 4-3.

Jong PSV - FC Emmen 2-3

FC Emmen was niet bezig aan de beste reeks van het seizoen. In de laatste Keuken Kampioen Divisie-speelronde werd thuis met 0-1 verloren van Telstar, terwijl de Drentenaren midweeks uit de TOTO KNVB Beker werden geknikkerd door Koninklijke HFC (1-0). Op De Herdgang was de ploeg van Robin Peter dan ook op zoek naar sportieve revanche.

Die zou Emmen in de eerste helft tegen Jong PSV vinden. In de 41ste minuut passeerde Michael Martin de jonge Niek Schiks: 0-1. Nog voor rust zou de enige Drentse profclub de marge verdubbelen, nadat Jalen Hawkins mocht aanleggen vanaf elf meter vanwege een overtreding op Fridolin Wagner. De Amerikaanse aanvaller faalde niet: 0-2. Ook snel ná de hervatting was het raak voor de uitploeg. Franck Evina schoot snoeihard raak: 0-3

Daarmee leek de zege voor Emmen in the pocket, ware het niet Jong PSV via een dubbelslag van Jesper Uneken nog bijster dicht bij een comeback was. Verder dan 2-3 kwamen de Eindhovense beloften echter niet.