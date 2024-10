John van 't Schip ziet tienvoudig Oranje-international die 'je rustig in WK-finale kan opstellen'

De tafelgasten bij het Ziggo Sport-programma Rondo waren het maandagavond roerend eens: Noa Lang zit niet verlegen om zelfvertrouwen. John van 't Schip kent de buitenspeler goed en denkt dat je Lang 'rustig in een WK-finale kan opstellen'.

Na afloop van de 6-0 zege van PSV op PEC Zwolle afgelopen zaterdag sprak Lang uit dat 'niemand in Europa hem stopt als hij fit is'. Dat zelfvertrouwen is een van zijn krachten, zo constateert Khalid Boulahrouz.

"Als hij niet lekker in zijn vel zit, dat laat hij dat ook merken. Nu blaakt hij van het zelfvertrouwen en dan zie je dat ook in de interviews terug. Dit neem je mee als je zo'n jongen contracteert", aldus de Kannibaal.

"Noa Lang houdt ervan om te choqueren, om zichzelf op een bepaalde manier die druk ook op te leggen", ziet Van 't Schip. "Hij heeft daar totaal geen problemen mee en dat vind ik het mooie aan hem."

"Je kan hem rustig in een WK-finale opstellen, hoor", verzekert de vertrokken Ajax-trainer. "Daar draait hij zijn hand niet voor om."

"Hij laat het ook zien. Hij gaat het veld in, heeft geen angst en gaat gewoon voetballen. En dat kan hij hartstikke goed, zolang hij gedisciplineerd blijft. In het veld doet hij gewoon wat hij moet doen en voert hij zijn taken uit", besluit Van 't Schip.

Mogelijk zien we Lang in binnenkort ook weer minuten maken in het Nederlands elftal. De extravagante aanvaller is voor het eerst sinds lange tijd opgenomen in de voorselectie van Oranje en kan in november minuten maken onder Ronald Koeman, als de bondscoach Lang daadwerkelijk oproept.