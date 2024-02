John van 't Schip wilde Ajax-transfer absoluut niet: 'Voor mij een no-go'

John van 't Schip was geen voorstander van een winters vertrek van Chuba Akpom bij Ajax, zo vertelt de trainer op de persconferentie voorafgaand aan Ajax - PSV. De Engelsman kon op Deadline Day nog vertrekken na een concrete aanbieding van Nottingham Forest, maar uiteindelijk bleef Akpom in Amsterdam. Van 't Schip was daar erg content mee.

"Het was voor mij heel duidelijk", begint de trainer zijn antwoord op een vraag van ESPN-journalist Cristian Willaert over Akpom. "Ik wil Chuba niet kwijt, hij is belangrijk voor ons."

"Voor mij was het een no-go", vervolgt Van 't Schip zijn verhaal. "Niet dat ik dat beslis hoor. Maar het is ook niet zo dat er gelijk een bedrag neergelegd werd, het ging om uitleenbasis. Daar gaan we sowieso niet aan meewerken."

Mike Verweij, Ajax-clubwatcher namens De Telegraaf, haakt in op het gesprek over Akpom en wijst Van 't Schip op het feit dat Ajax een tegenvoorstel neerlegde bij Forest. "Voor de clubleiding was het kennelijk geen no-go?"

"Wat ik al zei... Als ze in één keer een bedrag hadden betaald was het een ander verhaal. Dat zal het tegenbod wel geweest zijn, maar ik weet het niet. Ik ben er niet bij geweest Mike", blijft de coach cryptisch.

Op de persconferentie ging het ook nog even over Julian Rijkhoff, die donderdag definitief werd overgenomen van Borussia Dortmund. In principe sluit de negentienjarige spits in eerste instantie aan bij de Amsterdamse beloftenploeg, zo laat Van 't Schip weten.

"Hij gaat bij ons (de eerste selectie, red) trainen. En dan is het aan hem om via wedstrijden bij Jong Ajax en ook op de training te laten zien dat hij van waarde kan zijn voor het eerste elftal."

