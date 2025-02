John van 't Schip krijgt drie maanden na vertrek bij Ajax nieuwe kans als bondscoach

John van 't Schip gaat voor de tweede keer in zijn trainersloopbaan aan de slag als bondscoach. De 61-jarige Nederlander is maandag namelijk aangesteld als de nieuwe keuzeheer van Armenië. Van 't Schip was eerder twee jaar bondscoach van Griekenland.

Van 't Schip werd in de herfst van 2023 aangesteld als interim-trainer van Ajax. Dit gebeurde na enkele roerige en sportief gezien dramatische maanden onder Maurice Steijn, die in oktober van dat jaar werd ontslagen. Van 't Schip loodste de Amsterdammers uiteindelijk naar de vijfde plaats in de Eredivisie.

Ajax was met Van 't Schip een overeenkomst aangegaan tot medio 2025, met de intentie dat de coach vanaf 1 juli 2024 een functie in het technisch management zou gaan vervullen. In november vorig jaar besloten beide partijen om in goed overleg uit elkaar te gaan.

Francesco Farioli was op dat moment al enkele maanden de hoofdtrainer van Ajax. Er was aanvankelijk de nodige scepsis rondom de Italiaanse trainer, maar dat is gaandeweg het seizoen steeds meer verdwenen. Ajax is koploper in de Eredivisie en kan nummer twee PSV volgende week op een achterstand van vijf punten zetten.

Van 't Schip gaat bij de Armeense nationale ploeg opnieuw samenwerken met Aron Winter. De voormalig bondscoach van Suriname was bij Griekenland ook al enige tijd de rechterhand van Van 't Schip, die op 1 maart aan zijn klus begint. Hij tekent een eenjarig contract bij Armenië, met de optie op een jaar extra.

Aan Van 't Schip en Winter de taak om Armenië, de nummer 100 op de FIFA-ranking, naar het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico te loodsen.

Men is in groep F ingedeeld met Hongarije en Ierland. Deze poule wordt later nog aangevuld met de winnaar van de play-offs in de Nations League tussen Portugal en Denemarken. Alleen de nummer één plaatst zich direct voor het WK. De nummer twee gaat de play-offs in.

Armenië werd na de val van de Sovjet-Unie begin jaren negentig een onafhankelijk land, al volgde de eerste officiële interland pas in 1992. De Armeense ploeg plaatste zich nog niet eerder voor een EK of WK.