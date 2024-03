John van 't Schip kiest voor basisdebutant en gooit opstelling Ajax helemaal om

De opstelling van Ajax voor het duel met Sparta Rotterdam is bekend. Trainer John van ‘t Schip heeft besloten om Mika Godts een basisplek te gunnen. De achttienjarige Belg maakt zo zijn basisdebuut in de hoofdmacht. Hij lijkt als linksbuiten in een 4-3-3-opstelling te spelen. Jordan Henderson neemt vermoedelijk een positie centraal achterin in. Borna Sosa, Josip Sutalo en Devyne Rensch zijn er niet bij, Anton Gaaei krijgt daarom een basisplek. Steven Bergwijn keert daarnaast terug in de selectie, hij zit op de bank. Het duel op Het Kasteel begint om 16:45 uur en is te zien op ESPN 1.

Diant Ramaj staat onder de lat bij Ajax, dat weer teruggrijpt op de 4-3-3-formatie. Gaaei is op rechts dus de vervanger van Rensch, die in Rotterdam zijn laatste van twee wedstrijden schorsing uitzit. Jorrel Hato start aan de linkerkant, terwijl Kaplan en Henderson in het centrum staan.

Kenneth Taylor is op papier de meest vooruitgeschoven middenvelder, met Sivert Mannsverk en Van den Boomen in zijn rug. Brian Brobbey is de spits en wordt geflankeerd door Godts en de hangende vleugelspeler Kristian Hlynsson. Flinke meevaller voor Ajax is de terugkeer in de selectie van Bergwijn, die kampte met een hamstringblessure. Steven Berghuis, die een rugkwetsuur heeft, is er nog niet bij.

Voor Sparta is het zaak om zich razendsnel te herpakken. De Kasteelheren wonnen slechts één van hun laatste acht Eredivisie-duels en verzamelden uit hun laatste drie wedstrijden één schamel puntje. Plek acht raakt steeds meer uit zicht voor het als elfde geklasseerde Sparta, al ziet de wereld er bij een zege op Ajax weer heel anders uit.

Sparta-trainer Jeroen Rijsdijk heeft Ajax donderdag kansloos zien verliezen van Aston Villa (4-0). “Daar hebben we clips uitgehaald voor de tactische bespreking van vanmorgen”, vertelde de oefenmeester vrijdag tegenover het clubkanaal van Sparta. “Je kijkt naar de grote lijnen. Je beschrijft momenten waarvan je denkt: dit is goed om aan de spelers te laten zien." Bart Vriends en Joshua Kitolano moeten geblesseerd toekijken; Camiel Neghli is er wel weer bij.

Na het teleurstellende gelijkspel vorig weekend tegen Fortuna Sittard (2-2) kan Ajax eigenlijk geen nieuw puntenverlies veroorloven met het oog op plek vier of vijf. Van ‘t Schip verwacht een getergd Sparta, dat dus ook niet zijn beste fase van het seizoen kent. “Ze weten dat we donderdag gespeeld hebben”, vertelde de oefenmeester op de clubsite van Ajax.

“Ze hebben een mindere periode achter de rug en willen weer voor een ommekeer zorgen. Wij moeten zorgen dat we de wedstrijd winnen door er mentaal ook honderd procent te staan.” Eerder dit seizoen wist Ajax in de Johan Cruijff ArenA met 2-1 te winnen van Sparta. Brobbey en Bergwijn zorgden in speelronde vijftien voor de Amsterdamse treffers; tien minuten na rust deed Neghli nog wat terug namens Sparta.

Opstelling Sparta Rotterdam:

Opstelling Ajax: Ramaj; Gaaei, Henderson, Kaplan, Hato; Mannsverk, Taylor, Van den Boomen; Hlynsson, Brobbey, Godts

