John van ‘t Schip biedt zijn excuses aan na zware nederlaag Armenië tegen Georgië

John van ‘t Schip heeft op de persconferentie zijn spijt betuigt aan het Armeense volk. De bondscoach zag Armenië met 6-1 onderuit gaan tegen Georgië.

Na de 0-3 overwinning in Armenië was het team van bondscoach Willy Sagnol ook in eigen land veel te sterk voor de Armenen: 6-1. John van ‘t Schip kent zodoende een zeer slechte start als bondscoach van Armenië, dat actief blijft in de C-League.

Voormalig Ajacied Georges Mikautadze had een hoofdrol in de ruime zege met twee doelpunten en een assist.

Van ‘t Schip moest door de ruime nederlaag door het stof. "Als je de wedstrijd begint zoals wij dat deden, dan wordt het heel moeilijk. We krijgen vroeg een doelpunt tegen, dan de tweede en de derde.”

“Als je zoveel balverlies lijdt en je onprofessioneel gedraagt, dan kan er geen andere uitkomst zijn", blikt Van 't Schip terug. "Allereerst wil ik mijn excuses aanbieden aan het Armeense volk voor deze wedstrijd en dit resultaat. Het is onacceptabel."

De voormalig Ajax-trainer zag een sterk Georgië. “Het is een sterk team dat fouten genadeloos afstraft. Bovendien spelen Georgische spelers in sterke competities op een hoog niveau”, geeft de Nederlander aan.

“Zij zijn een verenigd team, terwijl Armeense spelers in minder competitieve competities spelen en geen eenheid op het veld toonden. Als nieuwe coach kon ik niet alle fouten in een paar dagen elimineren. Ik hoop dat we hier in de toekomst van leren”, sluit hij af.