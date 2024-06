John van ‘t Schip bevestigt interesse van Ajax: ‘Er is over hem gesproken’

Ajax hoopt in de komende weken Wout Weghorst in te lijven. De afgezwaaide interim-trainer John van ‘t Schip bevestigt dat er over de 31-jarige spits van Burnley is gesproken bij de Amsterdammers, al lijkt het hem logisch dat er dan een andere centrumaanvaller vertrekt.

Bij Ajax staan er met Brian Brobbey, Chuba Akpom en Julian Rijkhoff nu al drie spitsen die deel uitmaken van het eerste elftal onder contract. Van ‘t Schip, die werd opgevolgd door de Italiaan Francesco Farioli, bevestigt tegenover de NOS dat er binnen de club over de komst van Weghorst is gesproken.

Veel meer wil hij er echter niet over kwijt. “Ik ben gestopt en op vakantie gegaan, per 1 juli meld ik me weer. Maar we hebben naast Brobbey ook Akpom nog als spits. Dan is het een beetje te veel van het goede als Weghorst ook komt. Dan moet er iets gebeuren.”

Van ‘t Schip zelf gaat bij Ajax aan de slag als technisch adviseur. “Dat hebben we zo afgesproken, maar we hebben ook afgesproken dat er mogelijkheden zijn als er iets op mijn pad komt. Maar dan moet het wel echt de moeite waard zijn.”

Weghorst reageerde zondagmiddag tijdens een persmoment van het Nederlands elftal voor het eerst op de interesse van Ajax. De 31-jarige spits kreeg in Wolfsburg meerdere vragen over zijn vermeende transfer naar Amsterdam, maar hield zich behoorlijk op de vlakte.

Natuurlijk zit je toekomst in je hoofd, maar het speelt wel op de achtergrond”, aldus de 35-voudig international. De spits zei zich vooral te focussen op het EK. “In de laatste 2,5 maanden heb ik voor mezelf een pad uitgestippeld om op het EK in topvorm te zijn. Het zou dom zijn om nu met andere dingen bezig te zijn.”

Vervolgens kreeg Weghorst de vraag of hij het mooi zou vinden om voor Ajax te spelen. “Ik houd m'n focus nu op het Nederlands elftal. Er is al genoeg over gezegd en voor me ingevuld. Dat laat ik jullie doen.”

