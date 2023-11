Johan Derksen walgt: ‘Door dát te zeggen, ben je al een slechterik’

Maandag, 27 november 2023 om 23:58 • Jeroen van Poppel

Johan Derksen neemt het in Vandaag Inside op voor Jan Smit. De oud-linksback vindt het onrechtvaardig dat de voorzitter van FC Volendam wordt weggestuurd door de RvC. Derksen noemt de commissarissen zelfs 'slechteriken'.

Maandag bracht Smit zelf naar buiten dat hij moet vertrekken bij FC Volendam door onenigheid met de RvC. De voorzitter van de club meldde daarbij dat ook het voltallige bestuur weg moet bij het andere oranje.

"Volendam... Dat is erger dan Peyton Place", doelt Derksen op een Amerikaanse soap uit de jaren zestig. "Die Jan Smit heeft zijn hele hebben en houden erin gestoken. Hij heeft er zelfs privégeld ingestoken. Dat geldt voor meer mensen daar."

Smit weigerde om technisch manager Wim Jonk, technisch directeur Jasper van Leeuwen en directeur hoofd opleidingen Ruben Jongkind weg te sturen en wordt nu zelf kind van de rekening. "Die Raad van Commissarissen, door visverkoop rijk geworden patsertjes, die laten zich niet terechtwijzen door zo'n zanger. 'Opsodemieteren', zeggen die."

Derksen neemt het op voor Smit. "Hij is de beste PR-man die je kunt wensen. En bijkomend voordeel is dat hij al zijn tijd in Volendam steekt, waardoor hij niet zoveel meer zingt", grapt Derksen.

Derksen stoort zich aan de RvC van de club. "Weet je wat ook zo smerig is... Die commissarissen zeggen dan: 'Als wij de waarheid over Keje Molenaar naar buiten brengen, dan gooien we hem voor de bus. Dat doen we niet.' Door dát te zeggen, ben je al een slechterik."

Molenaar was tot februari 2023 (op voorspraak van onder meer Smit) betrokken als adviseur bij FC Volendam, maar trok zich na een interne oorlog met de RvC uiteindelijk terug. Molenaar deed daarbij ook aangifte tegen RvC-lid Elma de Koekkoek wegens smaad en laster.