Johan Derksen uit zorgen over basisspeler bij Nederlands elftal: ‘Die is op zijn retour’

Johan Derksen heeft weinig vertrouwen in de selectie van het Nederlands elftal op het EK, zo laat hij weten bij Vandaag Inside Oranje. Volgens de analist beschikt bondscoach Ronald Koeman over slechts middelmatige spelers.

René van der Gijp laat weten onder de indruk te zijn van het optreden van Duitsland tegen Schotland (5-1). “We hebben nu bij Duitsland wel gezien wat drie absolute toppers op je middenveld kunnen doen, hè", doelend op Toni Kroos, Jamal Musiala en Florian Wirtz.

“En die hebben wij niet”, vervolgt Gijp. “Reijnders is gewoon een goede speler, maar natuurlijk geen wereldtop. En Veerman ook niet. Maar dat is niet erg.”

Derksen haakt in op de woorden van zijn collega. “Ons team staat toch bol van de doorsnee voetballers? Ik vind dat we een jonge, onervaren keeper (Bart Verbruggen, red.) hebben, die bij Brighton nog nooit heeft kunnen overtuigen.”

“Verder vind ik dat we heel veel spelers hebben van buitenlandse clubs die daar óf mislukt zijn óf geen vaste plaats hebben”, gaat Derksen zijn tirade verder. “Ook hebben we geen enkele vedette die erbovenuit steekt.”

“Van Dijk?”, reageert Van der Gijp daarop. “Die vind ik ook op zijn retour”, antwoordt Derksen. “Dan hebben we twee routiniers, Wijnaldum en Blind, die helemaal niets meer toevoegen.”

“En als onze spits, Memphis Depay, niet scoort, dan komen Brobbey en Weghorst erin. Nou, dat is een teken dat onze bondscoach het niet meer weet”, besluit De Snor. “Zullen we gewoon niet meer gaan?”, reageert Van der Gijp lachend. “Nee, maar ik hoop dat ze Europees kampioen worden, want dat is goed voor de sfeer in dit land.”

