Johan Derksen uit kritiek op Ajax: ‘Weet je wat ik het ergst vind?’

Johan Derksen is kritisch op Ajax. De analist vindt dat de Amsterdamse club haar identiteit verloochend.

Ajax is onder Francesco Farioli bezig aan een goed seizoen. De Amsterdammers staan na dertien wedstrijden op de tweede plaats in de Eredivisie en wisten toppers tegen PSV en Feyenoord te winnen.

Ook Europees komt de ploeg van Farioli prima voor de dag. Na vijf wedstrijden verzamelde Ajax al tien punten en staat daarmee op een zesde plaats.

Toch is Derksen bij Vandaag Inside niet te spreken over de trainersstaf van de Italiaan, zo laat hij weten.

"Weet je wat ik het ergst vind? Dat Ajax hun eigen filosofie verloochend heeft door er een Italiaanse technische staf neer te zetten die absoluut niet weet wat de filosofie van Ajax überhaupt is", zo vertelt Derksen.

Tafelgast Valentijn Driessen haakt in. “Dat vroeg ik vandaag ook nog: misschien is het nog handig om iemand met een Ajax-achtergrond erbij te zetten. Dat was alleen niet de bedoeling”, begreep de journalist.