Johan Derksen tegen Wilfred Genee: ‘Wilfred, jij hebt één nare, hele onbeschofte eigenschap’

Johan Derksen heeft zijn hart gelucht over een vervelende eigenschap van Wilfred Genee. De Snor ergert zich mateloos aan een terugkerende karaktertrek van de presentator, zo vertelde hij maandag in Vandaag Inside.

"Ik heb vandaag iets gelezen over jou en dat klopt", haalt Derksen het onderwerp aan. "Jij hebt één hele nare, onbeschofte eigenschap." Genee haakt daar meteen op kenmerkende wijze op in. "Eéntje maar?", aldus de presentator.

"Ja, één waar ik me aan stoor, de rest zie ik al niet meer", antwoordt Derksen. "Als wij zitten te praten, of we zitten in een vergadering, zit jij altijd op je telefoon. Dat vind ik zo ongeïnteresseerd."

"Dat deed je toen aan die talkshowtafel ook. Ga je naar voetbal zitten kijken", gaat Derksen verder. De Snor doelt daarmee op het bezoek van Genee aan collega-presentator Renze Klamer onlangs.

Angela de Jong

Derksen doelt met zijn woorden op de column van Angela de Jong, die Genee 'gewoonweg gênant' noemde in haar column in het

"Hoewel hij (Genee, red,) uitgebreid de gelegenheid kreeg om zijn radioprogramma 'The friday move' op BNR te promoten, gedroeg hij zich als een ondankbare, etterige puber", schrijft De Jong.

"De eerste helft van de show zat hij doodleuk voetbal te kijken op zijn telefoon en de tweede helft speelde hij de succesvolle presentator van Vandaag Inside."

