Johan Derksen onthult: 'Hij voelt zich niet thuis bij Vandaag Inside'

Johan Derksen is openhartig over zijn eigen programma Vandaag Inside in de nieuwe podcast Route 64, van zijn goede vriend Henk Kuipers. In de aflevering laat Derksen zich kritisch uit over de opzet van het populaire praatprogramma, ondanks het aanhoudende succes op televisie.

"Ze worden wel eens boos op mij. Ik vind het namelijk niet zo'n goed programma," begint Derksen. "Ik vind het een beetje rommelig, en dat heeft te maken met dat Wilfred, René en ik daar met zijn drieën zitten. Wij hebben een geweldige chemie, maar we willen alle drie iets anders."

Volgens Derksen ligt die verdeeldheid aan de basis van het chaotische karakter van de show. "Wilfred is helemaal gek van effectbejag. Gekke filmpjes. Die fleurt helemaal op als er een zwarte meneer naakt uit zee komt lopen. Of als er iemand uitglijdt…"

Daar tegenover staat René van der Gijp, die volgens Derksen juist het liefst over voetbal praat. "Die is uitermate geschikt voor een voetbalprogramma. Ik heb weleens het idee dat hij zich hier af en toe niet zo thuisvoelt, als er politici aan tafel zitten bijvoorbeeld."

Toch blijkt de botsing van stijlen een onverwacht sterk punt. "We hebben dus alle drie verschillende ideeën, en het is een mix van onze drie ideeën. En dat blijkt een succesformule te zijn. Laten we ons daar dan maar bij neerleggen."

Derksen erkent ook dat er achter de schermen weleens spanningen zijn, maar dat er een simpele reden is waarom de samenwerking standhoudt: "Ik zeg altijd: er zijn af en toe wel wat spanningen, maar de hoogte van ons contract houdt de solidariteit in stand."

Tot slot prijst hij Van der Gijp als de stabiele factor binnen het drietal. "René is wel een verbindende factor. De man tussen Wilfred en mij, daar is René de ideale man voor. René heeft de lach aan zijn kont hangen. Dat hebben Wilfred en ik niet direct."