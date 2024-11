Johan Derksen noemt slechts één ding dat Francesco Farioli goed heeft gezien bij Ajax

Johan Derksen is nog altijd niet onder de indruk van Francesco Farioli, zo laat hij vrijdagavond blijken in Vandaag Inside. De Snor noemt de Italiaanse trainer van Ajax onder meer een ‘praatjesmaker’ en ‘tovenaar’. Wel vindt Derksen het goed dat Farioli ervoor kiest om Wout Weghorst te passeren.

“Weet je wat ik goed vind René”, begint Derksen zijn verhaal over Farioli. “Want ik vind die Italiaan een beetje een praatjesmaker en een tovenaar, maar hij heeft één ding goed gezien.”

“Namelijk dat Wout Weghorst ongeschikt is voor de basis. Die is alleen geschikt voor de laatste tien minuten, om iets te forceren”, aldus Derksen.

Derksen ziet dat Weghorst daar anders over denkt. “Aan zijn gezicht te zien heeft hij er de tering in. Maar als je voor staat, dan heb je niks aan Weghorst.”

Ook René van der Gijp is van mening dat Weghorst meer geschikt is als pinchhitter. De boomlange spits kwam tot dusver 341 minuten in actie, verdeeld over 8 optredens. Daarin was Weghorst goed voor vier doelpunten en één assist.

Het Algemeen Dagblad verwacht overigens dat Weghorst aankomend weekend gewoon weer in de basis staat bij Ajax. De Amsterdammers gaan zondagmiddag om 14.30 uur op bezoek bij FC Twente.

Voor Weghorst wordt dat een bijzondere wedstrijd. De 41-voudig international van Oranje beweert als kind groot fan te zijn geweest van de Tukkers. Afgelopen zomer hintte hij meermaals publiekelijk op een transfer naar Enschede, totdat Ajax bij zijn entourage op de deur klopte.