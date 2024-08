Johan Derksen maakt zich 'ernstig zorgen' om één Eredivisie-trainer

Johan Derksen maakt zich zorgen om Robin van Persie, zo vertelt hij dinsdagavond bij De Oranjezomer. De televisiepersoonlijkheid gunt de oud-aanvaller 'alles', maar vreest dat hij zijn eigen graf graaft.

Van Persie is het Eredivisie-seizoen met sc Heerenveen begonnen met een nederlaag tegen Ajax (1-0) en een gelijkspel tegen FC Utrecht (1-1). Volgende week zondag wacht een thuiswedstrijd tegen NAC Breda.

"Ik maak me ernstig zorgen", begint Derksen. "Ik gun die jongen alles. Het is een beetje een kloon van Cruijff, hij wil aanvallend voetballen en het publiek vermaken. Hij straalt ook veel plezier uit, maar voorlopig levert het weinig op."

"Hij moet nu heel erg uitkijken", gaat Derksen door. "Als hij de volgende wedstrijden verliest, is hij plotseling tactisch slecht en naïef. Hij zegt dat het publiek moet genieten, maar het Heerenveen-publiek geniet niet als het 3-1 voor de tegenpartij is."

Derksen stelt dat Van Persie 'met vuur speelt'. "Hij is een onervaren coach een dit is ook het gedrag van een onervaren coach. Door schade en schande word je wijs. Verliest hij nu nog drie keer, dan gaat hij zich aanpassen. Anders graaft hij zijn eigen graf."

"Het is een idealistische gedachte van hem, dat is heel positief, maar het kan ook tegen hem gaan werken", sluit De Snor af. René van der Gijp stelt dat er maar drie clubs in Nederland zijn die het op eigen kracht kunnen doen: Feyenoord, Ajax en PSV.

"Al die andere clubs moeten zich constant aanpassen aan de tegenstander. Een keer tien meter terug, nog een keer tien meter terug, soms naar voren als je tegen een mindere tegenstander speelt. Daar kom je niet onderuit als je bij zo'n club trainer bent."