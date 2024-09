Johan Derksen keihard over Oranje-international: 'Er is iets mis met hem, hij heeft waanideeën'

Johan Derksen heeft er weinig vertrouwen in dat Memphis Depay gaat slagen bij Corinthians. Vrijdag meldden meerdere media dat de dertigjarige aanvaller een persoonlijk akkoord heeft bereikt met de Braziliaanse club, waardoor een dienstverband aanstaande lijkt.

Memphis vertrok deze zomer bij Atlético Madrid en was vervolgens langere tijd clubloos. Nu lijkt hij na een zoektocht van meerdere maanden dus een nieuwe club te hebben gevonden. Alleen een medische keuring zou hem nog scheiden van een dienstverband bij Corinthians.

Bij Vandaag Inside komt de overstap van de aanvaller ter sprake. “Die Memphis nu, die gaat dan naar Brazilië”, begint René van der Gijp. “Dat vind ik ook wel droevig, als je dertig jaar bent.”

Vervolgens maakt hij de vergelijking met Romelu Lukaku, die deze zomer op 31-jarige leeftijd nog voor dertig miljoen euro van Chelsea naar Napoli ging. “Dus dat is ook al een beetje triest”, aldus Gijp. “Dan denk ik: laat die jongen eerst eens fit worden. Dan zien we wel weer. Maar je gaat ook niet voor niks naar de nummer zeventien van Brazilië.”

Hélène Hendriks, ook aan tafel, is het niet met hem eens. “Maar waar hebben we het over? Triest? Helemaal niet triest. Die jongen gaat daar hartstikke veel geld verdienen.”

“Wat kan hem het schelen? Zakkenvullen en je hebt een hartstikke mooi leven.” ESPN meldde vrijdag dat Memphis bij zijn nieuwe club zo'n vijf ton per maand zal gaan verdienen.

“Ik denk overigens dat dit een debacle wordt”, mengt Derksen zich in de discussie. “Want hij kan niet de filmster-act opvoeren daar. Die jongen heeft een aardige periode gehad. Hij heeft er lustig op los gescoord enige tijd.”

“Maar er is iets mis met die jongen. Het is toch een vreemde jongen? Hij heeft waanideeën van zichzelf. Hij vindt zichzelf groter dan Onze Lieve Heer. In potentie is het een goede speler, maar in die chaotische landen daar… Dat is niks voor hem.”