René van der Gijp wijst schuldige aan voor PSV-crisis: ‘Ze zijn tot de conclusie gekomen dat…’

Johan Derksen en René van der Gijp zijn van mening dat het verval van PSV niet te wijten is aan Peter Bosz, zo blijkt donderdagavond bij Vandaag Inside. Beide analisten erkennen dat de spelers momenteel niet presteren en dat alles momenteel de verkeerde kant opvalt. Desondanks zou Derksen zijn conclusies trekken als hij Bosz was.

“Ik denk dat ze bij PSV gewoon met elkaar tot de conclusie zijn gekomen dat het gewoon aan het elftal ligt, en niet aan hem (Bosz, red.)”, begint Van der Gijp. “Maar dan is dus de technisch directeur verantwoordelijk”, haakt Derksen in.

“Als je van Juventus wint en je verliest daarna twee keer van Go Ahead Eagles, dan is er natuurlijk iets wat niet lekker zit. Ik denk niet dat het aan de chemie tussen de trainer en de spelers ligt”, concludeert Van der Gijp.

Derksen voorziet Bosz daarna van advies. “Als ik hem was, zou ik ontslag nemen. Hij was toch een trainer met naam en die spelers hebben hem gewoon een afgang bezorgd”, doelt hij op de recordnederlaag tegen Arsenal in de Champions League (1-7).

Van der Gijp vindt dat het PSV ook niet bepaald mee zat tegen Arsenal. “Eerst schiet Saibari die bal op de lat en daarna moet die gozer er gewoon uit, hè”, doelt de analist op Myles Lewis-Skelly, die ontsnapte aan zijn tweede gele kaart na een late tackle op Richard Ledezma.

“Daar snapte ik he-le-maal niks van, want hij was niet een beetje te laat. Hij was echt veel te laat. Maar dat is tekenend. Het zit zó tegen op dit moment bij PSV. Ik denk dat niemand echt ziet waar het aan ligt.”

De pech die PSV momenteel heeft, is in groot contrast met de fase waarin Arne Slot zich momenteel bevindt bij Liverpool. “Wat heeft PSG een voorhoede zeg, niet normaal”, geniet Van der Gijp. “Slot werd nu als een genie weggezet, maar daar had hij niet zo veel invloed op”, aldus presentator Wilfred Genee.