Johan Derksen denkt dat het behouden van Brian Priske bij Feyenoord uitstel van executie is, zo laat hij weten bij Vandaag Inside. Volgens De Snor gaat het vroeg of laat toch weer tot een breuk komen. Ook vindt hij de manier van handelen van algemeen directeur Dennis te Kloese ‘laf’.

Woensdag voorafgaand aan de Champions League-wedstrijd tegen Bayern München kwamen de berichten naar buiten dat het de laatste wedstrijd van Priske als trainer van Feyenoord zou worden. Echter wonnen de Rotterdammers verrassend met 3-0 en liet Te Kloese weten dat Priske voorlopig aanblijft in De Kuip.

“Ik denk dat die breuk wel komt, want het gaat denk ik niet om die resultaten”, steekt Derksen van wal. “Ik heb nooit begrepen waarom die man kwam, want hij werkt niet stimulerend. Het is een dooie. Maar er speelt daar natuurlijk van alles achter de schermen”, doelt Derksen onder meer op de relatie tussen de staf en de spelersgroep bij Feyenoord.

“Die twee assistenten van hem uit Scandinavië. Nou, de spelers kunnen het bloed van die gasten wel drinken. En je moet natuurlijk geen ruzie gaan maken met het boegbeeld van de club: John de Wolf. Als hij daadwerkelijk heeft gevraagd om zijn vertrek, dan moet een directeur meteen zeggen: ‘Dan ga jij eruit’.”

Priske is niet de enige die ervan langs krijgt van Derksen. Ook Te Kloese kan rekenen op de nodige kritiek. “Die Dennis te Kloese”, gaat Derksen verder. “Toen hij net kwam kon je geen krant openslaan, of hij stond erin, alsof hij het had uitgevonden.”

“Nu is er wat aan de hand en staat de hele Nederlandse pers klaar, die willen allemaal weten hoe het zit. En dan is hij onvindbaar. Dat is laf. Je moet er in goede tijden staan en in slechte tijden”, haalt hij hard uit naar de algemeen directeur van de Rotterdammers.

“Ik denk dat deze overwinning heel slecht uitkwam bij de Feyenoord-leiding”, besluit Derksen. “Want ze hadden gedacht: ‘Die Priske krijgt op zijn kloten vanavond, dus dan gooien we hem eruit’.”