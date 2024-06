Johan Derksen ergert zich kapot aan Ronald Koeman: ‘Hij is zó hypocriet’

Johan Derksen is niet te spreken over de houding van Ronald Koeman. Afgelopen week maakte de bondscoach van Oranje duidelijk zich te hebben geërgerd aan de handelwijze van FC Barcelona rond Frenkie de Jong, die geblesseerd moest afhaken voor het EK omdat hij ‘te vroeg weer op het veld stond’ na een eerdere blessure.

“Ik heb me overigens heel erg gestoord aan het gedrag van Ronald Koeman in de zaak rond Frenkie de Jong”, zo vertelt Derksen vrijdag tijdens het programma Vandaag Inside Oranje van SBS 6. “Hij gaat eerst af zitten geven op Barcelona, want hij zei dat het onverantwoord was om hem te laten spelen.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Daarna kreeg Frenkie op zijn donder, omdat hij zelf ook had moeten bedenken dat hij niet kon spelen. Maar hij vergeet dat Barcelona die jongen betaalt.” Na een blessure van enkele weken maakte De Jong zijn rentree tegen Real Madrid, om vervolgens binnen 45 minuten opnieuw geblesseerd uit te vallen.

“Frenkie is een loyale werknemer”, vervolgt Derksen. “Barcelona heeft hem nodig, dus hij stelt hem op als hij fit verklaard is. Koeman is alleen maar ontevreden om zijn eigen ego. Want Frenkie de Jong heeft niets verkeerd gedaan, en Barcelona ook niet.”

“Koeman profiteert alleen maar van die spelers bij grote clubs, en dat gaat inderdaad weleens mis met blessures. So what?” Als hij clubtrainer is, zegt hij precies hetzelfde. Ik vond het zó hypocriet.”

Derksen snapt überhaupt de commotie rond het ontbreken van De Jong op het EK niet. “Ik vind het gedoe rond die Frenkie de Jong altijd heel overdreven. Hij kan heel goed voetballen en dat doet hij altijd op het middenveld waar geen beslissing valt.”

“Hij komt nooit met zijn acties naar voren in het strafschopgebied en hij scoort nooit. Dus voor Frenkie de Jong is echt wel een vervanger te vinden”, aldus Derksen. In 54 interlands kwam de middenvelder tweemaal tot scoren.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties