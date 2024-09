Johan Bakayoko basisklant bij PSV, dat met een gewijzigde defensie aantreedt tegen Go Ahead Eagles

De opstelling van PSV voor het duel met Go Ahead Eagles is bekend. Hirving Lozano is de vervanger van Noa Lang, die gespaard wordt vanwege zijn recente blessureverleden. Jerdy Schouten en Johan Bakayoko keren terug in de selectie, maar alleen laatstgenoemde begint in de basis. Het duel in het Philips Stadion begint om 16:45 uur en is te zien op ESPN 2.

Walter Benítez staat onder de lat bij PSV. De verdediging wordt gevormd door Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en basisdebutant Matteo Dams. Laatstgenoemde is de vervanger van Fredrik Oppegård, die deze week kampte met wat fysieke klachten.

Schouten keert na blessureleed terug in de selectie, maar Bosz heeft besloten hem op de bank te laten beginnen. Net als tegen Almere City (1-7 winst) is Guus Til zijn vervanger op het middenveld, dat verder bestaat uit Joey Veerman en Malik Tillman.

Net als Schouten moest ook Bakayoko het treffen met Almere laten schieten. De Belg is fit genoeg bevonden om vanaf het begin mee te doen. De Belg vormt de aanval met Luuk de Jong en Lozano, die naar de linkerkant verhuist en de voorkeur krijgt boven Couhaib Driouech. Bosz is voorzichtig met Lang, die er vorig seizoen lang uitlag met hamstringklachten, en heeft besloten de buitenspeler te sparen.

"Hij zal niet spelen, omdat ik hem de rust wil geven omdat hij alles heeft gespeeld”, verklaarde Bosz de afwezigheid van Lang tegen Go Ahead. “We gaan daarna vrij snel twee keer in de week spelen en dan hebben we hem fris en keihard nodig."

PSV werd vrijdag bij de loting van de Champions League gekoppeld aan Juventus, Sporting Portugal, Paris Saint-Germain, Girona, Shakhtar Donetsk, Stade Brest, Rode Ster Belgrado en Liverpool. “Ik ben benieuwd naar waar we staan tegenover de absolute topteams zoals Juventus en Liverpool FC, maar ook naar hoe we het gaan doen tegen tegenstanders die op papier geen Europese topclubs zijn”, blikte Bosz vooruit op die duels.

Het Europese seizoen van Go Ahead zit er alweer op. Na twee nederlagen wonnen de Deventenaren afgelopen week wel hun eerste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen. Trainer Paul Simonis kan niet beschikken over de geblesseerden Oliver Edvardsen en Julius Dirksen, maar daartegenover staat het mogelijke debuut van Milan Smit. De spits kwam deze week over van SC Cambuur.

Opstelling PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Veerman, Tillman; Bakayoko, De Jong, Lozano.

Opstelling Go Ahead Eagles: Plogmann; Deijl, Nauber, Kramer, James; Twigt, Suray, Llansana; Antman, Stokkers, Breum.