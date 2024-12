Joey Veerman keert terug bij PSV, maar moet nog even geduld hebben

Trainer Peter Bosz van PSV heeft zijn opstelling voor de Eredivisie-topper tegen FC Utrecht bekendgemaakt. Bij de Eindhovenaren ontbreken Rick Karsdorp en Mauro Júnior ten opzichte van de midweekse 3-2 zege op Shakhtar Donetsk. Er zijn basisplaatsen voor Richard Ledezma en Guus Til en Joey Veerman keert na een absentie van twee maanden terug in de wedstrijdselectie, als bankzitter. Het duel in Stadion Galgenwaard begint om 12.15 uur en is live te zien op ESPN 2.

Walter Benítez zal proberen de nul te houden in de Domstad en rekent daarbij op de hulp van de vier verdedigers die voor hem staan: Ledezma, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Matteo Dams.

Op het middenveld is kiest Bosz dus niet voor Mauro Júnior, die ook niet is afgereisd naar Utrecht. Til krijgt op het middenrif van PSV gezelschap van Malik Tillman, woensdag nog de grote uitblinker, en Ismael Saibari.

Voorin krijgt spits en aanvoerder Luuk de Jong andermaal de voorkeur boven Ricardo Pepi, die zich tot grote held kroonde door tegen Shakhtar in de 95ste minuut voor de winnende treffer te tekenen. Johan Bakayoko (rechts) en Noa Lang (links) completeren deze linie.

“Wij staan bovenaan, zij tweede”, typeerde Bosz de wedstrijd tegen Utrecht als een ‘echte topper’. “Ze hebben maar in twee wedstrijden punten laten liggen, dus het is verdiend waar ze nu staan.”

“Als je ziet waar ze vandaan komen is het natuurlijk geweldig. Je kan natuurlijk een goede eerste vijf of zes wedstrijden spelen, maar inmiddels gaan we al richting de helft van het seizoen. Dat is heel knap.''

Voor Flamingo wordt het een bijzondere wedstrijd tegen de club waar hij vorig seizoen nog onder contract stond. “Hij doet het geweldig”, is Bosz lovend over zijn centrumverdediger. “Hij is de speler met de meeste minuten bij ons, maar ook bij Jong Oranje en hij verzaakt nooit. Hij is topfit.”

Opstelling FC Utrecht: Barkas; Horemans, Didden, Viergever; El Karouani; Fraulo, Aaronson; Rodríguez, Jensen, Cathline; Descotte.

Opstelling PSV: Benitez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Tillman, Til, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lang.