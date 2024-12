Joey Veerman keert na absentie van 64 dagen terug op het middenveld van PSV

Joey Veerman is terug bij PSV. Trainer Peter Bosz liet de weer fitte middenvelder in de 77ste minuut invallen in de topper tegen FC Utrecht, op het moment dat PSV met 1-4 leidde in De Galgenwaard. Veerman raakte geblesseerd op 28 september, en maakt dus op 1 december zijn rentree bij het oppermachtig PSV.

Veerman bleef destijds in de uitwedstrijd tegen Willem II (0-2 winst) op de grond zitten. De Volendammer leek in eerste instantie een maand uit de roulatie te zijn, maar later bleek dat de middenvelder minimaal twee maanden nodig had voor zijn herstel.

Vanwege de liesblessure miste Veerman in totaal zeven wedstrijden van PSV in de Eredivisie. Daarnaast moest hij verstek laten gaan bij vier duels van de Eindhovenaren in de Champions League.

Veerman keerde voor Utrecht-uit dus terug in de wedstrijdselectie van PSV, al moest hij wel op de bank beginnen. Bosz koos op het middenveld voor Guus Til, Ismael Saibari en Malik Tillman.

Bosz wisselde volop in de slotfase en haalde ook Olivier Boscagli naar de kant. Hierdoor kwam de aanvoerdersband om de arm van Veerman te zitten voor de laatste paar minuten in Utrecht.

Voorafgaand aan het treffen in Utrecht sprak Bosz over de teruggekeerde Veerman. '''Je moet natuurlijk niet vergeten dat hij er heel lang uit is geweest. September zijn laatste wedstrijd gespeeld, we zitten nu in december. Dus als iemand weer meetraint en zelfs weer bij de selectie zit, is dat nog wat anders dan dat je wedstrijdfit bent'', zo klonk het bij ESPN.

''Daar moet hij komen door met de groep mee te blijven trainen, en de minuten die hij krijgt te pakken. Dus dat zal nog wel even nodig hebben'', neemt Bosz geen risico's met de pas weer fitte Veerman.