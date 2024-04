Joep Schreuder zorgt voor verbazing met eerste vraag aan Dávid Hancko

Een opmerkelijk moment tijdens de persconferentie in aanloop naar de bekerfinale tussen Feyenoord en NEC Nijmegen van zondag. Dávid Hancko, verdediger van de Rotterdammers, werd geconfronteerd met een bijzondere vraag van NOS-journalist Joep Schreuder, die zich afvroeg of hij weleens een prijs heeft gewonnen in zijn carrière. Saillant detail: Schreuder stelde de vraag aan een regerend landskampioen.

Schreuder krijgt tijdens het persmoment van de KNVB de eer om de eerste vraag te stellen. “Hoi Dávid. Ik heb het even opgezocht, of jij ooit een prijs hebt gewonnen in je carrière, maar ik vond niets. Klopt dat?” Hancko reageert met een ongemakkelijke lach. “Ik heb wel al een aantal prijzen gewonnen, dus...”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Schreuder gaat vervolgens door met zijn volgende vraag, terwijl Hancko met een grote glimlach blijft luisteren. Het is overigens de vraag of Schreuder, zoals hij zelf wel beweerde, überhaupt research heeft gedaan. Met zijn vorige club, Sparta Praag, won Hancko de Tsjechische landstitel en beker. Met MSK Zilina werd hij in het seizoen 2016/17 bekerwinnaar van Slowakije.

Hancko kijkt enorm uit naar zondag. “Het is voor ons natuurlijk een goede kans om een prijs te winnen. Voor ons als spelers en club is dit nu natuurlijk de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Als we dit winnen, is het seizoen uiteraard succesvol.”

De 37-voudig international van Slowakije speelde in zijn carrière al twee bekerfinales. Hancko wordt gevraagd naar zijn herinneringen daarvan. “Dat ik er één heb gewonnen en één heb verloren. Ik wil zo’n nederlaag niet nog een keer ervaren, maar ik heb nu ervaren hoe het is om slechts voor één wedstrijd te spelen.”

Volgens Hancko brengen finales een andere spanning met zich mee. “Het is niet makkelijk omdat je geen fouten mag maken en je wil iets veiliger spelen, maar daarom bereiden we ons deze week extra goed voor. Het moment dat ik won was geweldig voor mij en het was ook mijn eerste prijs waarbij ik echt onderdeel was van de selectie.”

Hancko denkt niet dat Feyenoord het makkelijk gaat krijgen tegen NEC. “Je kunt aan de resultaten zien dat ze veel creëren, goede spelers hebben en beschikken over een goede structuur. Feyenoord en NEC zijn de enige twee teams die PSV hebben verslagen dit seizoen, dus dat is misschien ook waarom we het verdienen deze finale te spelen. We moeten voorbereid zijn op alles.”

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties