Jeroen Zoet is volgend jaar mogelijk opnieuw te bewonderen in de Eredivisie

Jeroen Zoet kan rekenen op belangstelling van FC Groningen, zo weet Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De promovendus informeerde al naar de beschikbaarheid van de doelman, die uit zijn contract loopt bij het Italiaanse Spezia.

Zoet staat derhalve voor een belangrijke carrièrekeuze. Hij kan zijn contract bij Spezia verlengen. Volgens Elfrink ligt een verlenging van twee jaar voor de sluitpost op tafel in Italië.

De doelman is vanaf december de vaste eerste keus van trainer Luca D'Angelo. Sinds het duel met Parma miste Zoet geen minuut meer. In 25 competitiewedstrijden incasseerde de doelman 29 tegentreffers en hield hij zeven keer de nul.

Maar Zoet kan ook opteren voor een terugkeer naar Nederland. FC Groningen heeft de keeper op de korrel, en De Trots van het Noorden is niet de enige ploeg die geïnteresseerd is in de diensten van de keeper.

"Onder meer FC Groningen heeft belangstelling en er zijn nog meer clubs die naar hem geïnformeerd hebben", schrijft Elfrink, die verder geen concrete clubnamen noemt.

Een terugkeer in het Philips Stadion is volgens Elfrink in ieder geval geen sprake van. "PSV heeft nog altijd Joël Drommel aan boord en een vertrek van die keeper is niet zo eenvoudig te realiseren.

De elfvoudig international maakte in 2020 voor 1,5 miljoen euro de overstap van PSV naar Spezia. De doelman doorliep de nodige jeugdelftallen van de Eindhovenaren, alvorens hij - na een verhuurperiode bij RKC - doorbrak in de hoofdmacht.

