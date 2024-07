‘Jeremie Frimpong wil superseizoen verzilveren en Bayer Leverkusen verlaten’

Jeremie Frimpong hoopt deze zomer een transfer te maken, zo weet de Duitse tak van Sky Sport. De wingback van Bayer Leverkusen heeft een ijzersterk seizoen achter de rug en kan naar verluidt voor een gelimiteerde transfersom van veertig miljoen euro vertrekken.

Volgens Sky Sport wil Frimpong de Bundesliga-kampioen 'absoluut verlaten'. Hij zou zelfs al met geïnteresseerde clubs in gesprek zijn, al wordt niet duidelijk om welke clubs het gaat.

Teams die voor de Oranje-international op het vinkentouw zitten, hoeven niet met Leverkusen in gesprek te gaan over de te betalen transfersom. Frimpongs contract kent een afkoopclausule van veertig miljoen euro.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Frimpong was afgelopen seizoen een van de steunpilaren in het kampioenselftal van Xabi Alonso. Met veertien doelpunten en twaalf assists had hij als offensieve rechterwingback een groot aandeel in het succes van Leverkusen, dat naast de Duitse titel ook de DFB-Pokal in de wacht sleepte.

Nu lijkt Frimpong dat superseizoen dus te willen verzilveren. In een eerder stadium werd hij reeds gelinkt aan clubs als Manchester United en Bayern München en recenter werd Manchester City genoemd als potentiële nieuwe bestemming.

De afgelopen weken was Frimpong met het Nederlands elftal actief op het EK. Ondanks zijn geweldige vorm bij Leverkusen had het jeugdproduct van Manchester City geen vaste basisplek in Duitsland.

Ronald Koeman gaf op rechtsachter de voorkeur aan Denzel Dumfries. Alleen in de tweede groepsfasewedstrijd, tegen Frankrijk (0-0), startte Frimpong in de basis, weliswaar als verkapte rechtsbuiten. Verder viel hij in tegen Polen (1-2 winst) en Turkije (2-1 winst).

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties