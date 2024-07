Jens Toornstra maakt absolute wereldgoal vanaf middenlijn in oefenduel van FC Utrecht tegen RC Lens

FC Utrecht speelde zaterdag twee oefenwedstrijden tegen het Franse RC Lens op Sportcomplex Zoudenbalch. De eerste werd gewonnen (2-1), de tweede verloren (4-5). Het mooiste moment van het tweeluik was ongetwijfeld een prachtig doelpunt van Jens Toornstra.

Dat deede de 35-jarige middenvelder vlak voor rust. Utrecht heroverde de bal op de eigen helft, waarna hij bij Toornstra terechtkwam. Laatstgenoemde zag de keeper iets te ver voor zijn goal staan en besloot het maar eens te proberen. Het paste precies, want de bal ging erin.

Dat betekende de 1-1, want eerder in de wedstrijd had Angelo Fulgini Lens nog op een 0-1 voorsprong gezet met een rake kopbal. Uiteindelijk won Utrecht het duel met 2-1, nadat Siebe Horemans in de tweede helft raak tikte uit een vrije trap van Souffian El Karouani.

Utrecht verliest tweede wedstrijd

Later op de dag speelden Utrecht en Lens nog een keer tegen elkaar, en dat treffen werd met 4-5 gewonnen door de Fransen. De Domstedelingen kwamen nog wel op een 1-0 voorsprong, via Anthony Descotte.

Na Utrechtse fouten achterin keerden Stijn Spierings en Wesley Saïd de stand echter om: 1-2. Met een prachtige afstandsknal van ruim twintig meter tekende Ivar Jenner voor de 2-2.

In de tweede helft gingen beide ploegen vrolijk verder met scoren. Adrian Blake maakte de 3-2, Saïd de 3-3, Rémy Labeau Lascary zorgde uit een penalty voor de 3-4 en Isac Lidberg kopte de 4-4 binnen. Het slotakkoord was voor Tom Pouilly: 4-5.

Komende week speelt Utrecht nog oefenduels tegen Venezia en Almere City FC. Op zondag 11 augustus staat, thuis tegen PEC Zwolle, het eerste Eredivisie-duel op het programma voor het team van trainer Ron Jans.

