Jean-Paul Boëtius besluit proefperiode bij sc Heerenveen niet te verlengen

Jean-Paul Boëtius heeft besloten zijn proefperiode bij sc Heerenveen niet te verlengen, zo meldt de Friese club dinsdagochtend via de officiële kanalen. De dertigjarige middenvelder uit Rotterdam trainde sinds eind oktober mee met de selectie van Robin van Persie.

Heerenveen bood hem de mogelijkheid om tot de winterstop door te gaan, met als doel een contract af te dwingen, maar Boëtius heeft ervoor gekozen om niet op dit aanbod in te gaan. Mogelijk had de rechtspoot al eerder op een besluit gehoopt.

Via de clubwebsite geeft Van Persie tekst en uitleg. "Jean-Paul heeft een professionele indruk achtergelaten. Het was heel mooi om hem vorige week weer minuten te zien maken, en zijn ervaring en positieve instelling zijn door iedereen gewaardeerd. Hoewel we zijn proefperiode graag hadden verlengd, respecteren we zijn keuze om niet verder door te gaan."

Boëtius meldde zich drie weken geleden in Friesland om een contract af te dwingen bij Heerenveen. Afspraak was dat alle partijen tijdens de interlandperiode een knoop zouden doorhakken. Heerenveen probeerde dat weegmoment dus uit te stellen tot de winterstop.

Eerder dook Boëtius plotseling op bij Feyenoord. In afwachting van een nieuwe werkgever kreeg hij van zijn jeugdliefde de kans om bij het beloftenelftal te werken aan zijn fitheid. Daardoor kon Boëtius eindelijk weer deelnemen aan groepstrainingen.

Boëtius wil dolgraag weer voetballer zijn. Begin augustus 2022 tekende hij een driejarig contract bij Hertha BSC, waardoor hij, na zijn overstap van FSV Mainz, actief bleef in de Bundesliga. Nog datzelfde jaar werd voor de eerste keer teelbalkanker ontdekt.

Zijn contract verviel in juli 2023 na de degradatie van Hertha uit de Bundesliga. Bijna anderhalf jaar nadat hij behandeld was voor teelbalkanker sloeg in maart 2024 het noodlot opnieuw toe.

Boëtius meldde op Instagram dat de kanker was uitgezaaid naar de lymfeklieren en hij moest een aantal chemokuren ondergaan. Begin augustus kwam Boëtius hoogstpersoonlijk met geweldig nieuws. De aanvaller is volledig genezen van kanker, zo gaf hij te kennen in De Oranjezomer.