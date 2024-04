Jayden Oosterwolde landt totaal verkeerd en kan veld niet zelfstandig verlaten

Jayden Oosterwolde heeft een ogenschijnlijk zware knieblessure opgelopen. De verdediger van Fenerbahçe kwam in duel met Georgios Masouras van Olympiacos niet goed neer en greep direct naar zijn knie. Oosterwolde werd per brancard op een blessurekarretje geplaatst en werd vervangen door Ferdi Kadioglu. Fenerbahçe staat bij rust bovendien met 2-0 achter in de heenwedstrijd van de kwartfinale van de Conference League.

Edin Dzeko kreeg de eerste kans om de fanatieke Griekse supporters tot stilte te maken. Een vlotte counteraanval leidde tot balbezit voor Dusan Tadic aan de linkerkant, waar de Serviër prima voorgaf op Dzeko.

De spits probeerde het met een fraaie volley, maar moest toezien hoe centrumverdediger David Carmo zijn voet uitstak en voorkwam dat de bal richting richting de verre hoek vloog. Dzeko kwam even later wel tot een schot, waar doelman Konstantinos Tzolakis een antwoord op had.

Olympiacos bleek daarna bijzonder effectief. Caglar Söyüncü deed er veel te lang over om de bal weg te rossen en zag zijn pass worden getoucheerd door Masouras. De bal belandde perfect voor de voeten van Konstantinos Fortounis, die zijn geluk beproefde met een zuiver schot in de verre hoek: 1-0.

Olympiacos kwam na die treffer beter in de wedstrijd en werd gevaarlijk via Carmo, die Dominik Livakovic knap redding zag brengen op zijn kopbal. De Kroaat werd even later alsnog geklopt. Fortounis leek zich klaar te maken om te schieten, maar had in plaats daarvan een schitterend steekpassje in huis op Stefan Jovetic. De Montenegrijn rondde in de korte hoek af: 2-0.

Fenerbahçe kwam in de slotfase van de eerste helft nog wel tot tweemaal toe dicht bij de aansluitingstreffer. Allereerst schoot Irfan Can Kahveci een vrije trap net naast, even later stuitte Rade Krunic op Tzolakis. Oosterwolde was toen al geblesseerd uitgevallen.

De Nederlander ging na een onschuldig ogend duel direct naar de grond en werd gewisseld. Ook Tadic leek in die fase een blessure op te lopen, maar de voormalig aanvoerder van Ajax kon doorspelen.

