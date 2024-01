Jayden Braaf keert terug in Nederland met huurcontract in de Eredivisie

Jayden Braaf maakt het seizoen op huurbasis af bij Fortuna Sittard, zo meldt Voetbal International dinsdag. De 21-jarige aanvaller is afkomstig van Hellas Verona, waar zijn contract doorloopt tot medio 2026. Fortuna moet zijn komst nog wel officieel bevestigen.

Braaf kwam op 14 mei 2023 voor het laatst in actie namens Hellas Verona. De aanvaller liep kort daarna een zware kruisbandblessure op en moest maandenlang revalideren. Braaf is inmiddels weer fit en wil bij Fortuna wedstrijdritme opdoen in de komende periode.

De kersverse aanwinst van Fortuna ruilde Borussia Dortmund in januari 2023 na een roerige periode op huurbasis in voor de club uit Verona, om een halfjaar later definitief de stap naar de Serie A-club te maken. Vanwege blessureleed heeft hij echter nog pas zes keer gespeeld voor de Italianen, die overigens geen koopoptie hebben afgesproken met Fortuna.

Verschillende Duitse media berichtten vorig jaar na diens vertrek bij Dortmund dat Braaf het een half jaar na zijn komst te bont had gemaakt bij Dortmund. Hij zou regelmatig de regels aan zijn laars hebben gelapt, meerdere keren te laat zijn gekomen en het teamproces hebben geschaad.

Braaf speelde eerder als huurling al bij Udinese in de Serie A, toen hij nog onder contract stond bij Manchester City. Daar heerste er ook al onvrede over Braafs gedrag buiten het veld, hetgeen een rode draad vormt in zijn carrière. Ook bij PSV kampte de jongeling al met disciplinaire problemen.

Noslin

Fortuna speelt met de komst van Braaf in op het naderende vertrek van Tijjani Noslin. De aanvaller vervolgt zijn loopbaan juist bij Hellas Verona, zo meldde de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio namens de Italiaanse tak van Sky Sport. De Italiaanse club betaalt drie miljoen euro aan Fortuna Sittard voor zijn diensten.

Noslin moet in Verona Cyril Ngonge opvolgen. De voormalig aanvaller van FC Groningen maakte vorige week voor vijftien miljoen euro de overstap naar Napoli.

